Fünf Wochen Schließzeit haben sie überstanden, jetzt ist die Corona-Zwangspause für Betreiber kleiner Läden vorbei. In Beelitz, Nuthetal und Michendorf öffnen fast alle Geschäfte wieder. Und doch wird einiges anders sein.

Corona-Lockerungen in Beelitz, Michendorf und Nuthetal - „Bei uns kommt sich keiner zu nahe“: Fast alle Geschäfte in Beelitz, Michendorf und Nuthetal öffnen wieder