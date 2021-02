Potsdam-Mittelmark

Aufatmen in vielen Seniorenheimen: Immer mehr Mittelmärker in den stationären Einrichtungen sind durchgeimpft. 23 Pflegeheime in Potsdam-Mittelmark hatten bereits den ersten Pieks gegen Corona, neun auch schon den zweiten. In zwei vollstationären Einrichtungen fand noch gar kein Termin statt. Das teilte der Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), der die mobilen Impfteams koordiniert, auf Anfrage mit. Die Tendenz geht zudem zu einer hohen Impfbereitschaft unter den Bewohnern und Mitarbeitern, wie DRK-Sprecher Fabian Lamster sagte. Genaue Daten dazu liegen ihm dazu nicht vor.

Wann alle stationären Seniorenheime im Landkreis durchgeimpft sein werden, lasse sich wegen des Impfstoffmangels und Terminvergabestopps derzeit nicht konkret sagen. „Das hängt damit zusammen, dass es auch aktuell immer wieder zu Corona-Infektionen in diesen Einrichtungen kommt sowie Corona-Genesene in den Einrichtungen leben“, erklärt Fabian Lamster. Ehemals Infizierte, die genesen sind, haben nach Informationen des Robert-Koch-Institutes einen vorübergehenden Schutz, sollten aber in der Regel nach etwa einem halben Jahr geimpft werden. So empfiehlt es die Ständige Impfkommission (Stiko).

Erst Termine gebucht, dann wieder abgesagt

Die Terminbuchung über das Online-Portal des DRK war für viele Pflegeheime, wie berichtet, holprig und aufwändig. Ambulante Einrichtungen werden von den mobilen Impfteams nach wie vor nicht angesteuert, was auf viel Unverständnis stößt. Die Leiterin der ambulanten Einrichtung Riva Residenz Werder, Bärbel Kolkwitz, etwa ärgert sich darüber: „Wir hatten schon Termine gebucht, die dann nach der Prüfung aber abgesagt wurden. Jetzt müssen sich die Bewohner selbst um ihre Impftermine kümmern. Das ist für mich nicht nachvollziehbar“, sagt sie. Die Senioren müssen nicht nur selbst buchen, sondern sollen auch zum Impfzentrum kommen.

Nuthetal schaltet Impftermin-Hotline Die Gemeinde Nuthetal hilft ihren älteren Bürgern, Impftermine zu bekommen. Die Kommune hat eine eigene Hotline geschaltet, an die sich insbesondere Nuthetaler, die 80 Jahre und älter sind, wenden können, um bei der Terminvergabe Unterstützung zu erhalten. „Unter Angabe der Adresse, des Geburtsdatums und einer Rückrufnummer wird die Verwaltung in Ihrem Auftrag die Terminvereinbarung veranlassen“, teilte die Gemeinde mit. „Viele kamen bei dem Versuch, selbst einen Termin telefonisch zu vereinbaren, nicht durch“, sagte Bürgermeisterin Ute Hustig (Linke). So kam die Idee auf, zu helfen. Eine Kollegin in der Verwaltung, die sich sonst um die Bibliothek kümmert, sammelt jetzt die Anfragen der Nuthetaler Impfinteressenten und wird dann für sie Impftermine vereinbaren. Als Hotline für das Hilfsangebot der Gemeinde ist die Telefonnummer 033200/204-55 freigeschaltet. Die Mitarbeiterin ist zu folgenden Zeiten erreichbar: Montag und Dienstag von 10 bis 14 Uhr, Mittwoch von 13 bis 15 Uhr und Freitag von 11 bis 14Uhr.

Auch die Angehörigen der Bewohner verstehen die Ungleichbehandlung zwischen ambulanten und stationären Einrichtungen nicht. Eine MAZ-Leserin, deren über 80-jährige Mutter im betreuten Wohnen der Riva Residenz lebt, betont, dass die Senioren in den ambulant geführten Häusern nicht weniger gefährdet sind. Ihre Mutter habe gesagt, dass sie es mit dem Impfen nun lassen würde, da sie sowieso keinen Termin bekäme.

Ministerium: Priorität der Heime ist vorgeschrieben

Die Priorität der stationären Heime ist in der Corona-Impfverordnung des Bundes festgeschrieben, nach der auch in Brandenburg verfahren wird, sagt Gabriel Hesse, Sprecher des Gesundheitsministeriums. Ziel sei es, die Anzahl der schweren Verläufe und der Sterbefälle möglichst schnell zu reduzieren. „Da in Wohngemeinschaften in der Regel weniger Menschen leben und arbeiten als in vollstationären Pflegeeinrichtungen, wird in den vollstationären Einrichtungen prioritär geimpft, auch weil damit der Verfall vor Ort doch nicht benötigter Impfdosen minimiert werden kann“, so der Sprecher weiter. 341 stationäre Pflegeheime stehen auf der Liste des Landes –in 237 fanden bereits Impfungen statt.

Erste Impfungen in Kleinmachnow, Teltow und Werder

Im Kleinmachnower Pflegeheim SenVital, das in der zweiten Corona-Welle stark betroffen war und nach Kreisangaben 15 Verstorbene seit November beklagte, ist die erste Impfung durch. „Wir hoffen, dass die beiden Termine für die Zweitimpfungen bestehen bleiben“, sagt Einrichtungsleiterin Dagmar Klotz. Sie sollen übernächste Woche stattfinden und danach wären 95 Prozent der zuvor noch nicht an Corona erkrankten Bewohner geimpft.

Das Kleinmachnower Heim SenVital hatte den ersten Pieks gegen Corona Ende Januar. Quelle: Julius Frick

Auch in der Lavendelresidenz Teltow haben die Bewohner bisher einen Pieks gegen Corona bekommen. Leiter Roland Lange hatte sich zum Impfstart über massive Probleme bei der Buchung der Termine beschwert und daraufhin andere Wege gesucht, sagt er der MAZ. Der zweite Impftermin folgt in diesem Monat. Auch das Awo-Seniorenzentrum Wachtelwinkel in Werder wurde vorige Woche nach drei Terminen einmal durchgeimpft.

Die vier Einrichtungen des Evangelischen Diakonissenhauses in Teltow, Beelitz und Caputh waren dank einer sehr schnellen Terminbuchung auch zeitig dran, wie Pia Reisert, Geschäftsführerin des Bereichs Altenhilfe, berichtet. Im Albert-Schweitzer-Haus in Teltow sind so schon 62 Bewohner und 36 Mitarbeiter zweimal geimpft worden. Das Haus Horeb in Teltow hatte seinen ersten Termin vorige Woche.

„Das löst die Anspannung“

Erfreuliche Nachrichten kommen auch aus dem Beelitzer Seniorenzentrum in der Nürnbergstraße. „Wir haben unsere Bewohner heute das zweite Mal impfen können“, sagte Einrichtungsleiter Markus Kolbe am Freitag. Bis zuletzt habe man gezittert, ob der zweite Impftermin eingehalten werden könne. „Es ist gut gelaufen und wir sind dankbar dafür“, so Kolbe. 31 von 32 Bewohnern wollten sich impfen lassen und haben nach der ersten Impfung am 15. Januar nun ihre zweite bekommen. Ebenfalls geimpft wurden 29 Mitarbeiter des Hauses. „Das löst die Anspannung, das merkt man auch im Team“, sagte Kolbe.

Impfzentrum in jedem Landkreis geplant

Sobald mehr Impfstoff zur Verfügung steht, sieht der Plan des Gesundheitsministeriums weiterhin vor, in jedem Landkreis ein Impfzentrum oder eine Impfstation einzurichten, erklärt Gabriel Hesse. Zeitlich soll das möglichst bis Ende Februar passieren. Potsdam-Mittelmark wird derzeit von den umliegenden Impfzentren in Potsdam, Brandenburg/Havel und Luckenwalde bedient.

Von Luise Fröhlich