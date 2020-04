Corona: Regionen wappnen sich für Maskenzwang

Potsdam-Mittelmark

Nun wird es auch im Landkreis ernst: Die Mittelmärker müssen ab Montag einen Mund-und-Nasenschutz tragen, wenn sie den öffentlichen Nahverkehr benutzen und/oder in den Supermärkten und Geschäften einkaufen wollen. In den Regionen rund um Potsdam spüren Apotheken, Schneidereien und Modegeschäfte, die Alltagsmasken verkaufen, sowie Verwaltungen, Mehrgenerationenhäuser und Familienzentren, aber auch private Maskennäher den wachsenden Ansturm auf die Schutzausrüstung.

Zwei Masken pro Person

Auch im Haus der Gemeindeverwaltung Michendorf in der Potsdamer Straße 33 klingelt es jetzt immer häufiger an der Haustür, sagt Gemeindesprecherin Steffi Amelung. „Wir geben derzeit 60 bis 100 Masken pro Tag aus.“ Die Gemeinde verteilt schon seit längerer Zeit selbstgenähte Masken an ihre Einwohner. Dort bekommen freiwillige Näher auch Stoff zum Maskennähen. „Derzeit gibt es zwei Masken pro Person“, sagt Amelung.

Für Nachschub ist gesorgt

Für Nachschub ist gesorgt. Genäht werden die Nase-Mund-Masken zum Beispiel von fleißigen Michendorferinnen, die sie als Spende vorbeibringen, von Kita-Erzieherinnen und Verwaltungsmitarbeitern, die im Homeoffice arbeiten, oder auch von Bewohnern aus der Flüchtlingsunterkunft „Haus Polygon“. Dort sitzen etwa die kurdischen Flüchtlinge Mesude und Nizameddin an der Nähmaschine und fertigen Masken für Michendorf.

„Die Alltagsmasken sind das neue Klopapier“, sagt die Damenschneidermeisterin Katja Wientges in Stahnsdorf. Sie hat in den vergangenen drei Wochen mehr als 200 Behelfsmasken verkauft. „Bis jetzt konnte ich den Bedarf noch gerade so decken. Ich mache derzeit nichts anderes, als Masken nähen.“ Jetzt könnte es für sie eng werden, wenn der Bedarf aufgrund der Schutzpflicht weiter ansteigt.

Es fehlt an Gummibändern

Im „Nähstübchen“ von Ludmilla Pavlucenko in Werder fragen jetzt mehr Kunden als sonst nach den Masken, sagt die Schneidermeisterin. Am Stoff für den Mund-und-Nasen-Schutz mangelt es nicht, meint sie. Eng wird es allerdings mit dem Nachschub der Gummibändchen. Erst am Donnerstag hat ihr eine Kundin eine Rolle aus deren Privatbestand vorbei gebracht. „Die Wartezeiten für eine Lieferung betragen derzeit etwa drei Wochen“, so Pavlucenko.

Neuseddiner nähen aus Dankbarkeit

Fatima Ibrahim und Rashed Rasho in Neuseddin haben schon Alltagsmasken für das Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam sowie für eine Senioreneinrichtung in Kähnsdorf genäht. Jetzt versorgen sie Freunde und Bekannte im Umkreis ihres Wohnortes auf Zuruf mit der Schutzausrüstung. Der gelernte Schneider und seine Ehefrau wollen es dabei belassen. Einen größeren Ansturm könnte das kurdisch-syrische Ehepaar, das seit fünf Jahren mit seinen beiden Töchtern Arya (10) und Joudy (7) in Deutschland lebt, auch nicht bewältigen. „Wir sind froh, in dieser Zeit ein wenig helfen zu können. Nach unserer Flucht und unserer Ankunft in Deutschland hat uns dieses Land auch viel geholfen. Wir wollen dafür kein Geld“, sagt Rashed Rasho.

Rashed Rasho und Fatima Ibrahim nähen in Neuseddin Mund-und-Nasen-Schutzmasken. Sie haben bereits etliche Stück an das Potsdamer Ernst-von-Bergmann-Klinikum sowie an eine Senioreneinrichtung in Kähnsdorf geliefert. Quelle: Heinz Helwig

Das Material für die Schutzausrüstungen organisiert weitestgehend der Neuseddiner Bodo Schade, der sich im Ruhestand ein wenig um die syrische Familie kümmert. Erstaunlich, was sich im Verwandten- und Bekanntenkreis in Wäscheschränken so alles an nicht mehr benutzten Baumwolltextilien findet, die nach der gründlichen Reinigung zu Behelfsschutzmasken umgeschneidert werden können. In manchen Wäschesendungen stecken kleine Zettel drin, auf denen zu lesen steht: „Vielen Dank!“ oder „Das macht ihr toll“.

Oft bis spät in die Nacht

Fatima Ibrahim und Rashed Rasho sind inzwischen ein eingespieltes Team. Sie arbeitet ihm die Stoffvorlagen zu, die er nur noch vernähen muss. Oft sitzt das Ehepaar bis spät nach ein Uhr in der Nacht an seinen Näharbeiten. Auch die jüngere Tochter Joudy hilft tagsüber manchmal ihren Eltern mit ihrer eigenen kleinen Nähmaschine.

Auch Arya (10, l.) und Joudy (7) bereiten sich schon auf die Maskenpflicht vor, die ab Montag im Landkreis gilt. Sie schützen sich und sogar ihre Puppen mit selbst genähten Masken ihrer Eltern. Quelle: Heinz Helwig

Wie alle anderen, so hofft auch die syrische Familie, dass die Corona-Krise so schnell wie möglich wieder verschwindet. „Wir wollen endlich in unseren gewohnten Alltag zurückkehren und wieder in die Schule gehen, in der wir unsere Freunde treffen können“, sagen selbst die Kinder Arya und Joudy.

Zusammenhalt auch nach der Krise

Für die Eltern hat die Hilfsaktion in der gegenwärtigen Pandemiezeit aber auch eine viel weitreichendere Bedeutung. „Wir hoffen, dass die Menschen diese Tage nicht vergessen und auch nach der Coronakrise weiter so zusammenhalten – ganz egal, ob sie hier oder ganz woanders geboren wurden. Wir sollten uns auch später auf allen nur möglichen Ebenen einander helfen“, wünscht sich Fatima Ibrahim.

Von Konstanze Kobel-Höller, Jens Steglich und Heinz Helwig