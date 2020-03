Corona: Abstand halten und doch zueinander finden – viele Hilfsangebote in mittelmärkischen Kommunen

Mittelmark

Not schweißt zusammen. Die Corona-Krise ist in der Beziehung allerdings eine besondere Herausforderung. Schließlich sollen die Menschen Abstand halten und Kontakte zu anderen vermeiden. Und doch erwacht in den Kommunen gerade die Solidarität vor allem mit älteren Menschen, die in der Epidemie besonders gefährdet sind. Private und kommunale Hilfsangebote schießen wie Pilze aus dem Boden. Das Gebot der Stunde könnte man so formulieren: Abstand halten und doch emotional näher zusammenrücken.

Die Stadt Werder etwa funktioniert das Werderaner Maerker-Portal in eine Nachbarschaftsplattform um. Wo sonst Schlaglöcher und kaputte Straßenlampen angezeigt werden, sollen Menschen, die Hilfe brauchen und Leute, die helfen wollen, zueinander finden. Wer beispielsweise Einkaufshilfe benötigt, kann unter einer groben Ortsangabe sein Anliegen ins Maerker eintragen. Wer diesen Eintrag sieht und Hilfe bereitstellen möchte, meldet sich per E-Mail bei l.strothmann@werder-havel.de, sagt Stadtsprecher Henry Klix.

Matthias Hess, ein Unternehmer in den Havelauen in Werder, hat die Facebook-Gruppe „Corona Hilfe Havelauen“ gegründet. Angeboten werden Liefer- und Botendienste – unter 0159/0183 3426.

Briefe an die Ü-75-Generation

In Nuthetal „haben wir Briefe an alle, die 75 Jahre und älter sind, einen Brief geschrieben“, sagte Bürgermeisterin Ute Hustig (Linke). Wer Hilfe braucht, findet im Schreiben eine Telefonnummer des jeweiligen Ansprechpartners in den einzelnen Ortsteilen. Es gehe jetzt auch darum, auf den Nachbarn zu achten, ohne dabei die jetzt gebotenen Umgangsregeln zu missachten, sagte Hustig. In Nuthetal gibt es zudem private Hilfsinitiativen. So wollen etwa die Betreiber des Gasthauses Rehbrücke Speisen ab 18 Uhr „außer Haus“ verkaufen und sie wollen versuchen, einen Lieferservice einzurichten.

In Michendorf organisiert die Verwaltung mit dem Lokalen Bündnis für Familie ein Hilfsangebot. Dafür ist eine Hotline eingerichtet worden: 0173/29 45 025. Unter der Nummer sollen die Hilfsgesuche und -angebote koordiniert werden. „Damit möchten wir einen analogen Helferkreis aufbauen, bei dem Unterstützungsangebote gesammelt und Suchende vermittelt werden“, sagte Michendorfs Bürgermeisterin Claudia Nowka (BfM). Die Informationen zum Hilfsangebot werden auch über Wurfzettel bekannt gemacht, die in die Briefkästen geworfen werden. So soll sichergestellt werden, dass auch die ältere Generation davon erfährt.

Beelitzer Tafel bleibt vorerst offen

Die Tafel in Beelitz will ihr Hilfsangebot aufrechterhalten, „so lange es Spenden von den Einkaufsmärkten gibt“, sagte Gabriele Schrader, Leiterin der Tafel. Im Haus der Tafel in der Berliner Straße 27 gilt das Abstandsgebot, auch Desinfektionsflaschen sind angebracht. Wer zuhause bleiben will oder muss, kann den Lieferdienst der Tafel in Anspruch nehmen, den es bereits seit 2014 gibt. Wer Hilfe oder den Lieferdienst braucht, kann sich unter 0170/34 00 946 melden.

In der Region Teltow, Kleinmachnow und Stahnsdorf organisieren sich hilfsbereite Menschen in dem Facebook-Forum „Nachbarschaftshilfe TKS“. Hier haben bereits eine Menge Bürger angeboten, für andere einzukaufen, Medikamente abzuholen, einzelne Kinder zu betreuen oder sich um Haustiere zu kümmern. Auch Aushängezettel, über die in Häusern Hilfe angeboten werden kann, gibt es hier zum Ausdrucken.

Kleinmachnow bietet Hilfe für Einkauf oder Arztbesuch an

Kleinmachnow unterstützt Senioren aktiv und kostenfrei bei Arztbesuchen, beim Einkaufen oder bei anderen Situationen, in denen Hilfe benötigt wird. Montag bis Freitag kann unter 033203/78635 von jeweils 9 bis 13 Uhr mit Mitarbeitern der Verwaltung besprochen werden, welche Art von Unterstützung benötigt wird. Das Rathaus betont, dass Hilfesuchende sich unbedingt durch Vorlage des Ausweises davon überzeugen sollen, dass die helfende Person auch tatsächlich von der Gemeinde Kleinmachnow kommt.

