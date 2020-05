Potsdam-Mittelmark

Die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Mittelmärker hat sich im Vergleich zum Samstag von 491 auf 493 Erkrankte erhöht. Das gibt der Krisenstab in Beelitz-Heilstätten in seiner täglichen Lagemeldung bekannt. Die meisten Fälle hat mit 153 Erkrankungen die Stadt Werder zu verzeichnen. Dort sind auch mit 22 Verstorbenen die meisten Opfer der Pandemie im Landkreis Potsdam-Mittelmark zu beklagen. Die Gesamtzahl im Kreis liegt bei 40 Todesopfern. 54 Mittelmärker werden derzeit außerhalb des Landkreises stationär betreut.

Weniger Menschen in Quarantäne

Auch die Zahl der Verdachtsfälle hat wieder zugenommen, berichtet der Krisenstab. Derzeit sind es 2434 Personen. Am Samstag wurden 2415 Verdachtsfälle gemeldet. Dafür ist die Anzahl der Personen, die sich auf Anweisung in Quarantäne befinden, von 135 auf 124 (Menschen gesunken. In 510 Fällen stellte sich ein Corona-Verdacht als unbegründet heraus.

17 Neuinfizierungen in sieben Tagen

Nach den Bestimmungen der neuen Eindämmungsverordnung des Landes Brandenburg muss der Landkreis die zugesagten Lockerungen erst zurücknehmen, wenn sich maximal 100 der mehr als 215 000 Einwohner in einer Woche neu infiziert haben. Der geltende Schlüssel liegt bei 50 Neuerkrankungen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Im Landkreis Potsdam-Mittelmark beträgt diese Zahl derzeit 8 Neuinfizierte. Die Gesamtzahl der Neuinfizierten in den vergangenen sieben Tagen liegt im Landkreis bei 17 Personen.

