Borkheide

Die DLRG Ortsgruppe Borkheide ist ungeachtet der Covid-19-Pandemie aktiv. Zwar können die Mitglieder, vor allem die Kinder, noch kein Schwimmtraining absolvieren. Aber die Sanitäter waren schon fleißig, berichtet Sprecherin Janine Kasier.

An den Wochenenden und zu Himmelfahrt unterstützen die Kameraden die neurologische Reha-Klinik in Beelitz Heilstätten in der Nachbarschaft. Dort halfen sie bei der Dokumentation der Besucher. Die ehrenamtlichen Helfer erklärten, welche geltenden Hygienemaßnahmen zu berücksichtigen sind und achteten auch auf die Einhaltung.

Sanitäter der DLRG-Ortsgruppe Borkheide haben mit ihrer Dokumentation ermöglicht, dass die Patienten jetzt Besuch empfangen können. Quelle: Janine Kaiser

In insgesamt drei großen Klinikgebäuden wurde damit der Besuch von Patienten durch ihre Angehörigen nach acht Wochen Karenz zur Vermeidung von Corona-Infektionen wieder ermöglicht.

Von Janine Kaiser