Beelitz

Goethe war da, Schiller und Kleist auch. Genauso wie Philosoph Wilhelm Schelling, der Komponist Carl Maria von Weber und Hans-Christian Andersen, der Autor vieler Märchen. Sie alle haben in alten Zeiten Beelitzer Pflaster betreten – als Reisende, die in der Postkutsche von Berlin nach Leipzig fuhren und in Beelitz Station machten. Dort, in der Alten Posthalterei, wurden die Pferde gewechselt. „Es ist heute die einzige original preußische Postrelais-Station, die noch so erhalten ist“, sagt Manfred Fließ. Er muss es wissen. 20 Jahre lang war die Posthalterei sein beruflicher Mittelpunkt, Fließ war der Leiter des dortigen Museums und hat sich in der Zeit um die Bewahrung und Erforschung der Beelitzer Postgeschichte verdient gemacht, auch wenn er das selbst so nie sagen würde. Jetzt hat er sich ziemlich still und leise in den Ruhestand verabschiedet.

Als Fließ Ende März 1999 anfing, hatte er von der Stadt den Auftrag, „die Heimatstube des Heimatvereins in ein Heimatmuseum zu überführen“. Vielleicht war das ja ein Heimatbegriff zu viel. Er bewies jedenfalls den richtigen Riecher, als er die Geschichte des Hauses aufnahm und den Hauptakzent des Museums auf die Beelitzer Posthistorie legte, „weil sie mehr Besucher anzieht“.

Wer eine größere Reise antrat, machte mitunter vorher sein Testament

Fließ, der zu DDR-Zeiten ein Mann vom Film war und als Dramaturg bei der Defa arbeitete, nennt es die Sinnlichkeit der Postgeschichte, die ihn damals gepackt habe. Als Leiter des Museums wollte er auch für andere den Besuch der Posthalterei zu einem sinnlichen Erlebnis machen. Die Postgeschichte erzählte er facettenreich und den Gästen versuchte er nahe zu bringen, dass so eine Reise in der Postkutsche, die von Berlin über Beelitz nach Leipzig 32 Stunden dauerte, eine sinnliche Erfahrung war, aber auch ein ziemliches Abenteuer – manchmal mit Räubern und Achsbruch. „Wer damals eine größere Reise antreten wollte, hat mitunter vorher sein Testament gemacht“, sagt Fließ.

Die Alte Posthalterei gehört zu den Hinguckern in der Beelitzer Altstadt. Vor einigen Jahren wurde die Geschichte auch vor der Museumstür lebendig, als wie früher eine Postkutsche Station machte. Quelle: Privat

Billig war so eine Reise auch nicht: Man musste pro Pferd und Meile bezahlen, außerdem Wagenbestellgeld, Brücken- und Chausseegeld – wie die Maut in alten Zeiten hieß. Und obendrauf kam noch das Schmiergeld, weiß Fließ. Das Schmiergeld war in dem Fall wörtlich zu nehmen: „Es war Geld zum Schmieren der Achsen“, erzählt er.

190 Jahre alter Postschein mit Originalunterschrift des Postmeisters

Erstaunt hat ihn, „wie viele Originaldokumente aus der damaligen Zeit, die heute teilweise hoch gehandelt werden, erhalten geblieben sind“. Er spürte zum Beispiel Original-Reisescheine für die Postkutschen-Route auf, die ab 1724 über Beelitz führte. Und 2016 entdeckte und erwarb Fließ einen 190 Jahre alten Postschein über eine Geldsendung, der im Postamt der Stadt am 19. August 1829 aufgeben worden war – mit der Originalunterschrift des damaligen Beelitzer Postmeisters Johann Friedrich Simon.

Den spektakulärsten Fund hat ein Postgeschichtsfan aus Bayern für den Beelitzer Museumsleiter in der virtuellen Welt „ausgegraben“. „ Stefan Nunner hat etwas im Internet gefunden, was eigentlich nicht zu finden war“, erzählt Fließ. Jedenfalls nicht auf herkömmliche Weise über Suchmaschinen. Eine 500 Seiten starke Akte über die Postexpedition und das Postfuhrwesen in Beelitz von 1827 bis 1838 fand der Mann aus Bayern über viele Umwege. Das historische Dokument wurde laut Fließ 1945 wegen der Kämpfe in Berlin nach Frankfurt/Main ausgelagert. Er durfte dank der kollegialen Beziehungen zum Museum für Kommunikation in Berlin die gut erhaltenen 500 Seiten einscannen und sie digital für das Museum in der Alten Posthalterei sichern, wo das Original vor fast 200 Jahren entstanden war.

Das Deckblatt der 500 Seiten starken Akte über das Postwesen in Beelitz von 1827 bis 1838. Quelle: Privat

Als Manfred Fließ vor 20 Jahren nach Beelitz kam, begann er das Museum noch als ABM-Kraft aufzubauen. Als Defa-Dramaturg hatte er 1990, als der volkseigene Filmbetrieb verschwand, seine Arbeit verloren. Es folgten turbulente Zeiten: Fließ arbeitete unter anderem beim Potsdamer Verein Argus, lernte dort Matthias Platzeck kennen und war zwischenzeitlich Mitglied im Rundfunkrat des damaligen Ostdeutschen Rundfunks. Später begleitete er für die Berlin-Brandenburgische Auslandsgesellschaft Jugendgruppen zu Kreativwettbewerben in die weite Welt. So landete der Potsdamer auch in South Dakota in den USA. Das Oberhaupt der Gastfamilie hatte als Kleindarsteller im oscarprämierten Film „Der mit dem Wolf tanzt“ mitgespielt. Seither besitzt Manfred Fließ, der frühere Defa-Mann, eine Original-Requisite aus dem Hollywood-Streifen – eine Blechtasse, die er von seinem Gastgeber geschenkt bekam.

Dankesbriefe aus Island , Israel und Italien

Mit dem Museumsprojekt in Beelitz kam wieder Kontinuität ins Arbeitsleben. Für seine Führungen bekam er später sogar Dankesbriefe aus Island, Israel, Belgien, Italien und Großbritannien. Auch Spanier, Russen und Japaner besuchten die Posthalterei. Nach seinem Abschied denkt Fließ vor allem an die Geschichtsfreunde und Helfer vor Ort. „Ohne die enge Zusammenarbeit mit dem Beelitzer Heimatverein hätte ich meine Aufgabe nicht erfüllen können“, sagt er und lenkt den Blick auf eine großartige Arbeit der ehrenamtlichen Kollegen. „Sie haben eine Broschüre mit Unmengen von Daten zum Gewerbe und zur Landwirtschaft in Beelitz erarbeitet“, sagt er und fügt hinzu: „Es tut mir in der Seele weh, dass der Heimatverein heute nicht so geschätzt wird, wie er es verdient hätte.“

Von Jens Steglich