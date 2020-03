Ist es sinnvoll, im Namen des Klimaschutzes Windräder ausgerechnet in Wälder zu stellen? Um diese Frage tobt derzeit vor allem in der Region rund um Beelitz (Potsdam Mittelmark) ein Kampf. Carsten Preuß, in Brandenburg Landesvorsitzender des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschlands(BUND), gibt eine klare Antwort.