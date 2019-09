Beelitz

Der Wolf ist zurück – auch in Brandenburg. In der zweiten Hälfte der Zweitausender Jahre hat sich der erste Wolf im Süden Brandenburgs wieder angesiedelt. Inzwischen leben 39 Wolfsrudel in Brandenburg und auch in Potsdam-Mittelmark konnten vier bis fünf Wolfsrudel nachgewiesen werden. Brandenburg wir...