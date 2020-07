Die Beratungsstelle der Awo mit Sitz in Werder gibt es seit 21 Jahren, Aline Liebenow leitet sie seit 2009.

Beraten wird an drei Standorten: in Werder/ Havel in der Eisenbahnstraße 1 immer Montag und Dienstag, in Bad Belzig in der Brücker Landstraße 1A am Mittwoch, donnerstags in Brandenburg/Havel in der Rosa-Luxemburg-Allee 2.

Aline Liebenow hat vorher Sozialarbeit an der Fachhochschule Potsdam studiert und damals dort mit Kommilitonen eine Schuldnerberatung für Studenten aufgebaut.

„Es war eigentlich für Studenten gedacht, aber Rat gesucht haben auch andere“, erzählt sie. Als sie ihr Studium abgeschlossen hatte, suchte sie nach einem Träger für die Schuldnerberatung an der Fachhochschule.

Der Potsdamer Awo-Bezirksverband übernahm dieses Beratungsangebot. „So bin ich zu meinem späteren Arbeitgeber gekommen“, sagt sie.