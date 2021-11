Beelitz

Hoher Schaden für eine Baufirma entstand in der Nacht zu Montag in Beelitz. In der Dr. Herrmann-Straße zerstörten Unbekannte auf einer Baustelle eine Trockenbauwand und konnten so in einen dahinter liegenden Raum vordringen. Aus diesem entwendeten die Diebe diverse Werkzeuge und verließen den Tatort in unbekannte Richtung. Der Schaden wurde mit etwa 20 000 Euro angegeben. Die weiteren Ermittlungen zu diesem Einbruch übernimmt die Kripo.

Von MAZonline