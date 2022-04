Beelitz

In Beelitz/Zauchwitz haben Unbekannte in der Nacht zu Dienstag mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank einer polnischen Sattelzugmaschine abgezapft. Durch die Tat wurde auch Treibstoff auf die Fahrbahn verschüttet, so dass die Feuerwehr vor Ort erscheinen musste, um den Schmutz zu bereinigen. Nachdem die Täter einmal erfolgreich waren, versuchten sie es bei einem weiteren Lkw, scheiterten jedoch. Die Kripo hat die Ermittlungen zu diesen Fällen übernommen.

Von MAZonline