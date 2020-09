Seddiner See

Dass etwas aus der Balance geraten ist, kann inzwischen jeder mit eigenen Augen sehen. Der Seddiner See ist seit 2018 in einem dramatischen Tempo geschrumpft. Schilf und Bootsstege stehen im Trockenen, der Fischer fängt fast keine Fische mehr. Die Prognosen sind auch düster: Im schlimmsten Szenario verliert der Seddiner See laut einer Studie des bekannten Hydrologen Stefan Kaden bis 2053 gut 2,7 Meter an Wasserhöhe. Verblüffend ist: Die Studie stammt aus dem Jahr 2014 und rechnet damit, dass erst ab 2018 und danach „größere und mit der Zeit wachsende Absenkungen zu verzeichnen“ sein werden. Dieser Teil der Prognose ist durch die Realität schon einmal bestätigt worden.

See könnte in drei bis vier Teile zerfallen

Tritt das schlimmste in der Studie aufgeführte Szenario ein, „muss man davon ausgehen, dass der See dann in drei bis vier Teile zerfallen wird“, sagt Jürgen Wagler ( BVB/Freie Wähler), Vorsitzender des Ortsentwicklungsausschusses der Gemeinde Seddiner See. „Die Folgen wären dramatisch.“ Dabei sei diese Annahme gar nicht der schlimmste anzunehmende Fall. „Der Verlust von fast drei Metern Wasserhöhe wird in der Studie für den Fall prognostiziert, dass sich die Temperatur um zwei Grad erwärmt. Ich würde eher sagen, es ist das realistische Szenario“, so Wagler.

Der Niederschlag kann das Wasserdefizit nicht mehr ausgleichen

Er sieht trotzdem gute Chancen, den bedrohten See, der sein Umfeld wie nichts anderes prägt, zu retten. Und die Hebel dafür „haben wir selbst in der Hand“, sagt er und fügt hinzu: „Wir können einen See, den es seit der letzten Eiszeit vor mehr als 10 000 Jahren gibt, nicht zugrunde gehen lassen, nur weil wir nicht in der Lage sind, unsere Angewohnheiten zu ändern.“ Wagler macht eine einfache Rechnung auf. Der See verliert Wasser durch zunehmende Verdunstung in den wärmer gewordenen Sommern und durch die Entnahme aus den Grundwasserleitern. Die speisen auch den See, der ein Spiegel dafür ist, wie es ums Grundwasser in der Gegend bestellt ist. Schlecht nämlich: Das Grundwasserdargebot, aus dem Trinkwasser gewonnen wird, ist ähnlich geschrumpft. Und mit zunehmender Wärme steigt der Wasserbedarf noch. Der Niederschlag kann das Defizit nicht mehr ausgleichen.

Entnommenes Grundwasser wird dem See wieder zurückgegeben

An der Stelle kommt Wagler mit einer „bestechend einfachen Idee, die großen Erfolg zu garantieren scheint“, wie Olaf Mietz, Leiter des Instituts für angewandte Gewässerökologie, bescheinigt. Das Grundwasser, das die Gemeinde für die Trinkwasserversorgung entnimmt, soll nach der Nutzung der Landschaft und dem See zurückgegeben werden. Es wird vorher wie üblich im Klärwerk Beelitz gereinigt, dann aber über eine Leitung in den Seddiner See oder in den vorgelagerten Teufelssee geführt oder in einem Bodenfilter in Seenähe verrieselt.

Luftaufnahme vom 17.August 2020: Die Sandflächen zeigen den Verlust. An manchen Stellen ist das Wasser um zehn Meter zurückgewichen. Quelle: Friedrich Bungert

365 000 Kubikmeter werden jährlich für die Trinkwasserversorgung in der Gemeinde entnommen. Laut einer Studie von 2008 werden jährlich 300 000 Kubikmeter gebraucht, um den See zu stabilisieren. Bisher wird das gereinigte Wasser in die Nieplitz eingeleitet und aus der Landschaft wegtransportiert. Es landet über Nieplitz, Nuthe, Havel und Elbe in der Nordsee. Dieses Wasser künftig vor Ort zu halten, „würde nicht nur dem See helfen, sondern auch unsere Lebensgrundlage sichern“, sagt Wagler, der überhaupt findet: „Wir müssen lernen, intelligenter und effizienter mit Wasser umzugehen.“

An der Kulturscheune in Kähnsdorf haben sich Wildenbrucher Schulkinder mit dem Wasserverlust des Seddiner Sees beschäftigt. Quelle: Jens Steglich

Die Idee, auf Kreislaufprinzip umzustellen und gereinigtes Abwasser im Einzugsgebiet zu belassen, „kann aus Sicht des Landschaftswasserhaushaltes nur befürwortet werden“, schreibt Institutsleiter Olaf Mietz in einer Bewertung des Vorschlags. Er stellt auch fest: Gereinigtes Abwasser ist kein Abfallprodukt, es hat großen ökologischen Wert. Kurzum: Es ist viel zu Schade, es in andere Gegenden zu transportieren. Schließlich wird es in der niederschlagsarmen Heimat so dringend gebraucht wie an kaum einem anderen Ort in Deutschland.

Ein Bootssteg, der inzwischen im Trockenen steht. Quelle: Jens Steglich

Offenbar sieht das auch die untere Wasserbehörde so. Ihre Stellungnahme klingt nicht wie eine Ablehnung. Im Gegenteil: Sie zeigt sogar auf, wie es gehen könnte. Voraussetzung wäre aus Sicht der zuständigen Behörde eine vierte Reinigungsstufe, um geklärtes Abwasser über eine Leitung entlang der B 2 in den See leiten zu können. In der vierten Stufe ist das Phosphat herauszufiltern.

Die erste Entscheidung fällt in der Gemeindevertretung

„Wenn man so einen Vorschlag bekommt, muss man zugreifen“, sagt Wagler. Genau das soll die Gemeinde jetzt tun. Ein Beschlussantrag der Fraktionen BVB/Freie Wähler und UWGS für die Gemeindevertretung sieht vor, dass die Kommune bei der Wasserbehörde den Antrag für das Projekt stellt. Wagler sieht auch gute Chancen, fürs Vorhaben Fördermittel aus zwei passenden Programmen zu erhalten. Vorher braucht der Plan den Segen der Gemeindevertretung. „Wir stimmen am 29. September darüber ab, ob wir den See retten und unsere Lebensgrundlage sichern wollen oder nicht“, sagt er. Für ihn steht fest: „Wir müssen es zumindest versuchen. Wer seine Heimat liebt, lässt den Seddiner See nicht sterben.“

Allianz gegen dürrebedingte Heimatschäden Jürgen Wagler, Gemeindevertreter in der Gemeinde Seddiner See, will auch eine „Allianz gegen dürrebedingte Heimatschäden“ gründen. „Es gibt in Brandenburg viele Seen, die Probleme haben“, sagt er. Ein erstes Treffen zur Gründung einer solchen überregionalen Allianz ist am 3. Oktober geplant. Außerdem soll in der Region ein Förderverein zur Rettung des Seddiner Sees ins Leben gerufen werden. Der Verein soll unter anderem das Ziel haben, Ideen zu sammeln, wie der Wasserhaushalt am Seddiner See stabilisiert und eine Umsetzung der Ideen befördert werden kann. Auch naturnahen Tourismus soll er fördern.

