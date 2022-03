Beelitz

Ein schwerer Unfall ereignete sich am Montagmittag auf der A9 zwischen Brück und Beelitz. Drei Lkw-Insassen wurden dabei verletzt.

Lkw rammt Pannen-Lkw

Nach Polizeierkenntnissen war eine polnische Sattelzugmaschine auf der rechten Spur in Richtung Berlin unterwegs und driftete auf die Standspur. Dort stand ein deutscher Lkw, der eine Panne hatte. Der polnische Lkw fuhr so heftig auf, dass der Pannen-Lkw sich um die eigene Achse drehte und in den Straßengraben kippte.

Sowohl Fahrer und Beifahrer des deutschen, als auch der Fahrer des polnischen Lkw wurden leicht verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich wenig später um die Verletzten und brachten sie für weitere Behandlungen in Krankenhäuser.

Da sich Trümmer- und Fahrzeugteile über zwei der drei Fahrspuren verteilten, mussten der rechte und mittlere Fahrstreifen für mehrere Stunden gesperrt werden. Dadurch kam es zu teils erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Lkw mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wurde 90.000 Euro geschätzt.

