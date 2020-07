Borkheide

Die dreiköpfige polnische Diebesbande, die am Donnerstagmorgen nach Einbrüchen in Einfamilienhäuser im Bereich Borkwalde gefasst wurde, ist einem Haftrichter vorgeführt worden. Der ordnete für alle drei Tatverdächtigen – zwei Männer und eine Frau – Untersuchungshaft an. Die Truppe war mit ihrem Auto und mit Beute aus einem aktuell angezeigten Einbruch in Tatortnähe von der Polizei gestoppt worden, nachdem einer der Bestohlenen die Täter bemerkt und die Beamten sofort alarmiert hatte.

Von MAZonline