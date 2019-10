Beelitz

Am Montagmittag ereignete sich in der Ortslage der Stadt Beelitz ein Verkehrsunfall. Beteiligt waren daran drei Kraftfahrzeuge. Wie die Polizei ermitteln konnte war ein Lastwagen kurz vor 13 Uhr auf einen Kleintransporter aufgefahren.

Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass der Transporter auf einen anderen Lkw geschoben wurde, der sich vor ihm befand. Bei der Kollision wurde der Transporter-Fahrer leicht verletzt. Der Rettungsdienst behandelte ihn ambulant. Außerdem kam es bei dem Verkehrsunfall zu einem Schaden an den Fahrzeugen in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Von MAZonline