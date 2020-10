Bert, der Elch, schließt sich Kuhherde in Rieben an - Ein Elch liebt die Rinder in Rieben

Bert, der Elch, hat sich einer Rinderherde in Rieben angeschlossen. Er kehrt seit drei Jahren immer im Herbst zur Herde zurück. Der Elch benimmt sich, nur in einem 14-Tage-Zeitfenster schlägt er über die Stränge, sagt Landwirt Ralf Engelhardt. Dann kann es passieren, dass er eine Kuh suchen und in Eberswalde anrufen muss, um sie zu finden.