Beelitz-Heilstätten/Ahrweiler

Irene Krause, die Gästeführerin in Beelitz-Heilstätten, ist in ihre frühere, vom Hochwasser schwer getroffene Heimatregion gereist, um Menschen in Not gesammelte Spenden persönlich in die Hand zu geben. „Insgesamt konnte ich 6500 Euro an Bekannte übergeben, die besonders schlimm vom Hochwasser betroffen sind“, sagt sie. Fünf bis mehrere 100 Euro gaben Gäste der „Mottenausflüge für Flutopfer“, wie sie ihre Solidaritätsaktion nannte.

Erlöse der Führungen gehen an Flutopfer

Eine Woche lang hatte sie durch Beelitz-Heilstätten geführt, um die Erlöse Flutopfern aus der Ahrweiler-Region zugute kommen zu lassen. Die Gästeführerin lebte bis 2001 in der Region, die 20 Jahre später von einer Flut heimgesucht wurde.

Lesen Sie auch:

Eine Woche war sie in der alten Heimat, um Spendengeld zu verteilen, das nicht nur Gäste ihrer Heilstätten-Ausflüge zur Verfügung stellten. Auch Menschen aus der Nachbarschaft in Beelitz-Heilstätten, aus Beelitz, Caputh, Potsdam oder Lehnin gaben ihr Geld mit auf den Weg.

Spende für einen 87-Jährigen

„Herzlichen Dank an alle Spender und auch vielen Dank für das Vertrauen, das mir hierdurch entgegengebracht wurde“, sagt sie und fügt hinzu: „So konnte ich zum Beispiel dem 87-Jährigen Opa von Susanne, einer Schulfreundin unserer Tochter, der nun bei seinen Kindern untergebracht ist, ein Kuvert aushändigen.“ Ob er jemals wieder in sein Haus zurückkehren könne, sei noch unklar.

Der Kaminkehrer hatte Tränen in den Augen

„Auch Jürgen, unser früherer Gastwirt, der nicht nur die komplette Einrichtung der Gastwirtschaft, sondern auch seine direkt angrenzende Wohnung verloren hat, freute sich über die Spende.“ Der frühere Kaminkehrer, der mit seiner Familie in einem Zimmer in Wachtberg untergebracht ist, „hatte bei der Übergabe des Geldumschlags Tränen in den Augen“.

Ein Bild aus den Überschwemmungsgebieten an der Ahr. Quelle: Irene Krause

Besonders bedankt sich Irene Krause bei der zehnjährigen Frieda aus Potsdam, die ihr Sparschwein leerte, um das Geld einem Kind aus der Katastrophenregion zu geben. Bekommen hat es die Anika (7) aus Altenburg – zusammen mit einem Brief, den Frieda ihr schrieb. „Anika, ihre Eltern und ihr Bruder harrten 20 Stunden auf dem Dachboden aus, bevor sie mit dem Hubschrauber gerettet werden konnten“, erzählt Irene Krause.

Am Baum zwischen den beiden dicken Ästen hängt noch eine Matratze, die zeigt, wie hoch das Wasser stand. Quelle: Irene Krause

Altenburg liegt am Ufer der Ahr. „Das ganze Ahrtal ist zerstört“, sagt sie. Die Fernsehbilder seien schrecklich, „aber wenn man es vor Ort mit eigenen Augen sieht: Es ist eine Zerstörung, die man sich nicht vorstellen konnte“. Spenden und Anrufe wie die eines Heizungsbauers aus Lehnin, der einer betroffenen Familie eine neue Heizungsanlage einbauen will, „werden wieder Zuversicht für die Flutopfer bringen“, sagt sie.

Von Jens Steglich