Klaistow

Einen vermeintlichen Samuraikämpfer entdeckte ein besorgter Mitarbeiter des Spargel- und Erlebnishofes in Klaistow am Samstagmittag auf dem Hofgelände. Der „Krieger“ trug sein Schwert auf dem Rücken und sah täuschend echt aus. Die alarmierte Polizei fand den Mann im Hofrestaurant. Das Schwert entpuppte sich als Regenschirm, dessen Griff die Optik eines Samuraischwertes hatte. Die Polizei ermahnte den 31-Jährigen, künftig keine Gegenstände in der Öffentlichkeit mitzuführen, die mit einer Waffe verwechselt werden könnten.

Von MAZonlione