Knapp zwei Jahre vor der Eröffnung liegen die Gestalter und Planer der Landesgartenschau in Beelitz trotz Corona-Krise gut im Zeitplan. Ein Viertel des Gartenschaugeländes ist bereits fertig gestellt worden, ungefähr 70 bis 80 Prozent sind in der Umsetzung. Das sagte der Beelitzer Bürgermeister Bernhard Knuth (UKB) am Rande einer Vertragsunterzeichnung, die der Gartenschau-Stadt von 2022 schon ab diesem Jahr einen potenten Sponsor sichert. Die EMB Mark Brandenburg GmbH wird die Ausrichtung der Brandenburger Landesgartenschau 2022 unterstützen. Das gilt auch schon für die Vorbereitung der Laga. Sponsorengeld fließt in den Jahren 2020, 2021 und 2022. Über die Höhe sei Stillschweigen vereinbart worden. Nur so viel: „Wir werden zu den großen Sponsoren gehören“, sagte EMB-Geschäftsführer Jens Horn.

Kinder bis 15 Jahren werden freien Eintritt haben

Der Nieplitzpark als Teil der Laga-Kulisse ist laut Knuth so gut wie fertig und wird schon fleißig von Beelitzern genutzt. Die Wege dort bekommen noch ihren farbigen Belag. Der Altstadtspielplatz bleibt erhalten, die Spielgeräte werden gerade erneuert. „Zur Landesgartenschau soll dort alles wieder schön sein und ergänzt werden mit neuen Elementen“, sagte Knuth. Arbeiten laufen derzeit am Archegarten westlich der Treuenbrietzener Straße. Auf einem Laga-Areal soll auch ein Slawendorf nachgebaut werden, das einen Eindruck vom Leben im Zauchegebiet bis vor rund 1000 Jahren geben soll – und zwar dort, wo jüngst Überreste einer alten Begräbnisstätte gefunden wurden.

Bemerkenswert ist auch die Preispolitik der Stadt. Für Familien und für Menschen in der Region, die 2022 die Brandenburger Landesgartenschau vor ihrer Haustür besuchen wollen, bereitet die Stadt besondere Angebote vor. „Für Kinder bis zu einem Alter von 15 Jahren wird der Eintritt frei sein“, sagte Knuth und fügte hinzu: „Wir möchten, dass viele Familien die Landesgartenschau besuchen können.“

Ende 2021 gibt es für Leute aus der Region eine besondere Offerte

Für die Leute aus der eigenen Region plant die Spargelstadt eine Offerte, die man sich Ende 2021 in den Wochen vor Weihnachten sichern kann. Ab November 2021 will die Stadt für Laga-Freunde aus der Region die Dauerkarten einen Monat lang mit Rabatt für 65 Euro verkaufen. Verkauft werden sie nur vor Ort in Beelitz. Ohne Rabatt wird die Dauerkarte, die über die komplette Gartenschauzeit nutzbar ist, 110 Euro kosten. Genau 200 und einen Tag wird die Beelitzer Landesgartenschau Besucher empfangen – und zwar vom 14. April bis 31. Oktober 2022.

Von Jens Steglich