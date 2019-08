Beelitz

Am Sonntagmittag teilte eine Bewohnerin mit, dass in ihre Erdgeschosswohnung in Beelitz an der Straße nach Fichtenwalde eingebrochen wurde. Sie hatte diese am Samstag gegen 19 Uhr verlassen und war am Sonntag zurückgekommen. Beim Verlassen hatte sie allerdings ein Fenster angeklappt gelassen. Dies nutzten der oder die Täter, drückten das Fenster auf und gelangten so in die Wohnung. Was entwendet wurde, konnte bis zur Anzeigenerstattung nicht abschließend gesagt werden.

Während der Anzeigenaufnahme teilte eine Nachbarin mit, dass sie gegen 2 Uhr laute Geräusche wahrgenommen hat. In der Annahme, es würde eine Feier stattfinden, gab sie diesen Geräuschen keine Bedeutung. In diesem Zusammenhang fragt die Polizei: Wer hat zur Tatzeit Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch in Verbindung gebracht werden können? Bitte wenden Sie sich mit ihren Hinweisen an die Polizeiinspektion Brandenburg an der Havel unter der Telefonnummer 03381/56 00 oder über die Website www.polizei.brandenburg.de/onlineservice/hinweis-geben

Von MAZonline