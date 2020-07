Borkheide

Die Polizei hat am Donnerstag eine dreiköpfige Diebesbande in Borkheide festgesetzt. Kurz nach Mitternacht hatte ein Mann in seinem Einfamilienhaus Geräusche gehört. Er stellte fest, dass sein Laptop und seine Schusswaffe, für die er eine Berechtigung besaß, entwendet worden waren, und verständigte die Polizei. Bei der Fahrt zum Tatort fiel den Beamten ein polnischer Opel auf, den sie kontrollierten. Dabei fanden sie das Diebesgut aus dem Einbruch. Die drei polnischen Autoinsassen (22 bis 27 Jahre) wurden vorläufig festgenommen. Nach Ansicht der Polizei gibt es einen Zusammenhang zu einem Garageneinbruch, bei dem Kleingeld aus dem Handschuhfach eines Autos erbeutet worden war. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline