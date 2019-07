Beelitz

Bargeld und Medikamente entwendeten Diebe in der Nacht zum Dienstag in Beelitz. Am Dienstagmorgen meldeten sich Reinigungskräfte eines Ärztehauses bei der Polizei und teilten den Einbruch mit. Unbekannte hatten ein rückwärtiges Fenster aufgehebelt und waren so in das Gebäude gelangt. Im Haus öffneten sie gewaltsam weitere Türen und gelangten in Praxen und andere Räume.

Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich

Sie stahlen vorwiegend Bargeld sowie Medikamente. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe eines fünfstelligen Betrages. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein und dokumentierten den Tatort.

Von MAZonline