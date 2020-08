Beelitz-Heilstätten

Die magische Millionengrenze ist geknackt: Fünf Jahre nach der Eröffnung wurde am Montagnachmittag die millionste Besucherin des Baumkronenpfades in Beelitz-Heilstätten begrüßt. Teresa Döring (38) heißt sie, wohnt in Berlin-Karlshorst und macht mit ihrer Familie gerade Urlaub in der Heimat – in Ferch am Schwielowsee.

Mit dem Rad ging es von dort zum Baumkronenpfad, wo Familie Döring von der Geschäftsführung überrascht wurde. Beate und Georg Hoffmann und Sohn Florian übergaben Blumen und einen Präsentkorb. Danach wurde die vierköpfige Familie über den gerade erst neue eröffneten Abschnitt des Baumkronenpfades geführt.

Von Jens Steglich