Elektrobus zur Laga: Saubere Anreise zur Landesgartenschau in Beelitz

Beelitz

Der erste und bisher einzige Linienbus mit Elektroantrieb des landkreiseigenen Unternehmens Regiobus wird in Beelitz fahren – und die Besucher der Landesgartenschau werden die ersten Fahrgäste sein. Der E-Citaro bringt sie ab Gründonnerstag auf den beiden Sonderlinien x40 und x41 von Beelitz-Heilstätten und von Schäpe zum Laga-Haupteingang und zurück.

Elektrobus bringt klimafreundliche Mobilität nach Beelitz

Landrat Marko Köhler, Regiobus Geschäftsführer Martin Grießner und Laga-Sprecher Enrico Bellin bestritten die Premieren-Rundfahrt. Überzeugen konnte sich die Busgesellschaft von einem sicheren und ruhigen Fahrereignis, zu hören war nur ein leises Schnurren – der E-Bus war gebraucht und günstig angeschafft worden. Von der Investition, zu der auch eine mobile Ladestation zähl, verspreche sich der Landkreis viel. „Wir legen großen Wert auf die Ausweitung des öffentlichen Nahverkehrs und somit auf klimafreundliche Mobilität“, sagte Landrat Köhler und ergänzte mit Blick auf den elektrischen Antrieb und den Verzicht auf fossilen Treibstoff: „Das ist ein sauberer Antrieb und damit ein wichtiger Schritt in Richtung Zukunft, den wir sehr gerne zur Landesgartenschau starten.“ Gerade die Laga mit ihrem nachhaltigen Charakter sei bestens geeignet, um den E-Betrieb zu testen, so Geschäftsführer Grießner. „Nach der Laga werden wir die weiteren Einsatzmöglichkeiten auf unseren Linien ausloten.“

Rund 400 000 Euro hat der Landkreis in den zwölf Meter langen Mercedes Benz gesteckt. 200 Kilometer Reichweite schaffen die Akkus. Aufgeladen werden sie nachts sechs Stunden lang – die mobile Ladesäule steht derzeit im Betriebshof Beelitz, ist bei Bedarf aber auch an den anderen Betriebshöfen einsetzbar. Einzige Einschränkung: Die Ladesäule steht zwar auf Rollen und kann leicht bewegt werden, muss aber an eine 63 Ampere starke Steckdose gehängt werden.

Ladestationen auf allen Betriebshöfen in PM

Die Ladestation hat die spezielle Aufgabe, den ankommenden Strom so umzuwandeln, dass er typengerecht für den E-Citaro verwendbar ist. „Das schafft eine normale Haushaltssteckdose sowieso nicht, aber auch nicht jede beliebige Ladestation“, sagt Verkehrsleiter Thorsten Müller. „Auf unseren sechs Betriebshöfen in Potsdam Mittelmark haben wir dafür jetzt die passenden Voraussetzungen.“ Um flächendeckend E-Busse fahren lassen zu können, müsste man die Infrastruktur auf den Betriebshöfen allerdings erheblich umbauen, sprich mehr Ladestationen einrichten.

Der Bus, der zuvor als Vorführwagen des Herstellers sogar in Dubai unterwegs war, hat acht 33 Kilowatt je Stunde liefernde Akkus. Mit der Energie werden auch Licht- und Klimaanlage gesteuert. Letztere überraschte übrigens beim Testlauf als erstes, denn die Heizung frisst Strom, berichtete Betriebshofleiterin Nicole Seyd. „Es war vor vier Wochen bei zwei Grad minus morgens kein Vergnügen festzustellen, dass es nicht möglich ist, schnell mal zu heizen und Licht anzuschalten“, erinnert sich die Busfahrerin und lacht rückblickend darüber. Denn jetzt ist die Elektronik so programmiert, dass der E-Bus anheizt, wenn er noch am Kabel hängt. Die Wetterverhältnisse haben mehr Einfluss als gedacht, so das Fazit im Beelitzer Betriebshof. Ansonsten sind die Unterschiede für die Fahrer nicht groß – statt der Benzinanzeige gibt es im Cockpit eine Ladestandsanzeige; ein Automatikgetriebe gehört bei allen E-Bussen standardmäßig dazu, sagt Nicole Seyd. Sechs Kolleginnen und Kollegen hat sie bereits eingewiesen: „Die freuen sich alle auf den wendigen E-Bus“.

Hocherfreut sind auch die Laga-Geschäftsführung und Bürgermeister Bernhard Knuth. Er ließ in einem Grußwort ausrichten, wie begeistert er davon ist, dass das Fahrzeug auf der für Fahrgäste kostenlosen Strecke zwischen dem Bahnhof Beelitz-Heilstätten und dem Laga-Haupteingang zum Einsatz kommt: „Das ist unsere wichtigste Achse im Mobiliätskonzept“. Mit dem Shuttle nach Schäpe habe Regiobus einen weiteren riesigen Wunsch.

Von Gesine Michalsky