Die Gemeinde Michendorf wird keine Kita-Elternbeiträge erstatten, auch wenn ein Kindergarten wegen coronabedingter Personalengpässe die Betreuung für einige Tage nicht gewährleisten kann und geschlossen bleiben muss. Einen entsprechenden Beschluss fassten die Michendorfer Gemeindevertreter jetzt mehrheitlich.

Ministerium sieht keine rechtliche Grundlage für Beitragserlass

Die Gemeinde verweist auf eine Einschätzung der Rechtslage durch das Brandenburger Ministerium für Bildung, Jugend und Sport (MBJS). Das Ministerium argumentiert, „die Einschränkung einer Betreuungsleistung unter vier Wochen ist nicht so erheblich, dass eine allgemeine Leistungsstörung nach Bürgerlichen Gesetzbuch“ vorliege. Soll heißen: Solange die Einschränkung der Betreuung nicht länger als vier Wochen dauert, gibt es keinen Anspruch auf Erstattung von Elternbeiträgen. Außerdem fallen die Kosten für den Kita-Betrieb etwa fürs Personal oder die Reinigung weiter an, sagte Annick Sternad, in Michendorf Leiterin des Fachbereichs für Soziales und Bildung. Derzeit gibt es für Kommunen auch keine Möglichkeit, sich entgangene Einnahmen vom Land erstatten zu lassen.

Personalnot: Eine Kita musste sieben Tage geschlossen bleiben

In Michendorf konnte in der Kita Löwenzahn im Januar eine Kinderbetreuung für sieben Tage nicht angeboten werden, weil zu viel Personal sich mit Corona infiziert hatte oder in Quarantäne war. In anderen Fällen mussten Betreuungszeiten reduziert werden. Eltern hatten sich mit der Forderung an die Gemeinde gewandt, auf die Erhebung der Kita-Beiträge zu verzichten, wenn Kinder zuhause betreut werden müssen. Wie Michendorf erstatten die meisten Kommunen im Landkreis in den geschilderten Fällen die Elternbeiträge aber nicht.

Beelitz rechnet die Elternbeiträge tagesgenau ab

Eine Ausnahme ist Beelitz. „Wir rechnen Elternbeiträge derzeit tagesgenau ab, egal weshalb eine Betreuung an dem betreffenden Tag nicht möglich ist“, sagte Stadtsprecher Thomas Lähns auf Anfrage. Die Regelung gilt seit November 2021 in der Spargelstadt. Beelitz begründete den Schritt damals damit, das Verhalten der Eltern zu honorieren, die ihre Kinder zuhause betreuen und damit in der Corona-Pandemie die Kindereinrichtungen entlasten. Die Regelung, wonach für die Tage, an denen Kinder zuhause bleiben, keine Elternbeiträge erhoben werden, „würde auch für den Fall gelten, wenn eine Kita wegen Personalengpässen geschlossen bleiben muss“, sagte Lähns.

Elternbeirat fordert Kommune auf, dem Beispiel zu folgen

Der mittelmärkische Kita-Elternbeirat fordert die Kommunen im Landkreis auf, dem Beispiel von Beelitz zu folgen und die Betreuung tagesgenau abzurechnen. „Mit einer Regelung, wie sie Beelitz praktiziert, würden Eltern ihre Kinder eher zuhause betreuen. Das hilft auch den Kitas“, sagte Doreen Recknagel vom Vorstand des Kita-Elternbeirats. „Wenn sie schon versuchen, ihre Kinder trotz eigenem Arbeitspensum zuhause zu betreuen, sollte man die Eltern dabei unterstützen und nicht noch die vollen Beiträge von ihnen erheben“, sagte sie und fügte hinzu: „Diese Eltern entlasten damit die Kitas, weil bei Personalengpässen weniger Kinder betreut werden müssen.“

Verwaltung wollte politische Entscheidung

In Michendorf hatte die Verwaltung auf Elternforderungen reagiert und der Gemeindevertretung einen Beschlussvorschlag vorgelegt, der eine Erstattung von Kita-Beiträgen vorsah. „Weil die Rechtslage nicht so eindeutig ist, eine Erstattung im Kita-Gesetz nicht geregelt ist und für uns auch die Kosten nicht kalkulierbar sind, wollten wir bewusst eine politische Entscheidung dazu haben“, sagte Sargk-Sternad. Die Verwaltung hatte mit Blick auf die „geltende Rechtslage“ und die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde aber empfohlen, nicht auf eine Beitragserhebung zu verzichten. Dem folgte eine Mehrheit der Gemeindevertreter, die diese Erstattungsvorlage ablehnte.

Sargk-Sternad sagt aber auch: „Ohne Mitwirkung der Eltern würden wir den Kita-Betrieb momentan nicht vollständig aufrechterhalten können.“ Die Gemeinde Michendorf will sich aber darauf konzentrieren, die Betreuung in einem möglichst großen Umfang zu gewährleisten und die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, wie es in einer Verwaltungsvorlage heißt.

