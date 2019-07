Mit Fährtenhund und Hubschrauber hat die Polizei in Beelitz am Mittwoch nach zwei an Demenz erkrankten Rentnern gesucht. Am Nachmittag war eine 84-Jährige verschwunden – sie wurde mitten in der Nacht wohlbehalten gefunden. Ein 80-Jähriger hatte eine Pflegeeinrichtung verlassen. Ein Fährtenhund spürte ihn später in einem Dickicht auf.