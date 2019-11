Michendorf

Während der Fahrt von Potsdam nach Beelitz kam es in einem Linienbus am Freitag gegen 13.50 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen dem Busfahrer und einem stark betrunkenen Fahrgast. Nach dem Stopp am Bahnhof in Michendorf artete die Konfrontation dann in eine Körperverletzung aus, in dem der 41-jährige Fahrgast dem Busfahrer ins Gesicht schlug. Die vor Ort eintreffende Funkstreifenwagenbesatzung stellte den polizeibekannten Schläger noch am Tatort. Nach ersten Ermittlungen und Befragungen vor Ort wurde ein entsprechendes Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

