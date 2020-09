Beelitz/Potsdam

Eine Abordnung der Beelitzer Grünen hat am Dienstag am Brandenburger Landtag eine Petition mit fast 4000 Unterschriften an die Fraktionen übergeben, in der ein Erhalt von 13 alten Eichen gefordert wird. Die Bäume sollen beim Ausbau der Brücker Straße (B 246) in Beelitz gefällt werden.

Der Landesstraßenbetrieb begründet die Fällungen mit dem Bau eines Gehwegs an der Straße. Er wird in der Petition aufgefordert, eine Gehwegvariante zu prüfen, die den Erhalt der Eichen ermöglicht. Ein Vorschlag dazu soll am Mittwoch bei einem Treffen mit dem Chefplaner des Landesbetriebs unterbreitet werden. Die Petition ist mit der generellen Forderung verbunden, für den Straßenausbau neue Konzepte anzuwenden, die den Schutz und Erhalt von Bäumen sichern.

