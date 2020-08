Eine Papierpresse des Lidl-Supermarktes in Beelitz war in Brand geraten. Die Feuerwehren der Region konnten die Flammen schnell löschen, brauchten aber Spezialtechnik.

Papierpresse neben Supermarkt in Beelitz brennt

