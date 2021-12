Fichtenwalde

Mit gut 110 Jahren ist Fichtenwalde zwar der jüngste Ortsteil von Beelitz – seine Ortsgeschichte hat trotzdem eine Menge zu bieten. Von den ersten Siedlern über die Bungalow-Urlauber zu DDR-Zeiten bis hin zum Bauboom nach der Wende gibt es viele Kapitel, welche die einstige Waldsiedlung und ihre Einwohnerschaft geprägt haben. Diese Ortgeschichte ist seither auch gut dokumentiert worden – von Katrin Grün, die sich seit sieben Jahren um die Ortschronik kümmert und gemeinsam mit der gleichnamigen Arbeitsgruppe schon manch spannendes Details erforscht, aufgeschrieben und vor dem Vergessen bewahrt hat.

Verleihung im kleinen Kreis

Für ihren ehrenamtlichen Einsatz ist Katrin Grün am Dienstagabend mit der Fichtenwalder Ehrennadel ausgezeichnet worden. Die feierliche Verleihung, die coronabedingt in kleinem Kreise stattfand, sollte eine Würdigung ihrer Arbeit, aber zugleich ein Signal sein: „Auch wenn uns die Corona-Pandemie zu Einschränkungen in unserem Leben zwingt, soll die heutige Verleihung ein Zeichen setzen für ein aktives Leben im Ort – und sie soll insbesondere für Zukünftiges motivieren“, sagte Ortsvorsteher Mario Wagner (CDU).

„Unschätzbar wertvolle Arbeit“

Wagner würdigte die Arbeit der Fichtenwalder AG Ortschronik unter der Leitung von Katrin Grün: „Der Kontakt zu Zeitzeugen, das Erforschen der Vergangenheit von Fichtenwalde, das Dokumentieren der Gegenwart und der Kontakt zum Verleger samt Druck – all das ist für unseren Ort eine unschätzbar wertvolle Arbeit. Und diese Arbeit wird auch für viele Generationen nach uns noch nachlesbar und die Geschichte damit vorstellbar sein.“

Lokale Geschichte wichtiger Identitätsfaktor

Auch der Beelitzer Bürgermeister Bernhard Knuth (UKB), der bei der Verleihung der Ehrennadel dabei war, würdigte die Arbeit der Fichtenwalder Ortschronistin: „Gerade die lokale Geschichte ist für die Einwohner ein wichtiger Identifikationsfaktor. Und je spannender und detaillierter diese erzählt wird, umso stärker gerät auch die Verbindung zwischen den Orten und den Menschen. Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich.“

Einsatz für „Viva la Fiwa“

Auch der Auftritt Fichtenwaldes auf der Landesgartenschau in Beelitz im kommenden Jahr werde durch die Ortschronisten unterstützt - und außerdem wird der mittlerweile dritte Band der „Fichtenwalder Geschichten“ pünktlich zur Laga erscheinen, teilte Wagner mit. Die Ehrung für Katrin Grün begründet sich zudem in ihrem jahrelangen Einsatz für das Fichtenwalder Sommerfest „Viva la Fiwa“, zu dem sie die Kunstmeile organisierte. Auch der Zapfenmarkt und die Seniorenweihnachtsfeier wurden von ihr mitorganisiert.

Der Zapfenmarkt musste wie alle anderen Weihnachtsmärkte in Beelitz dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Der Fichtenwalder Ortsbeirat organisierte am 4. Advent eine kreative Alternative: Auf einem mit bunten Lichtern und Weihnachtsbaum dekorierten Wagen ging der Weihnachtsmann auf Tour durch die Straßen und verteilte kleine Präsente an die Kinder vor den Grundstücken. Dabei kam es zu sehr bewegenden Momenten, berichtete der Ortsvorsteher.

