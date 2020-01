Im Ringen um geplante Windräder in einem Wald bei Beelitz hat der Windanlagenbauer Juwi ein Gesprächsangebot an die Stadt erneuert und zugleich mit Schadenersatzforderungen gedroht, sollte keine Einigung zustande kommen. Die Antwort der Stadt kommt schriftlich, kündigte der Beelitzer Bürgermeister nach einer Sondersitzung mit den Fraktionschefs an.

Ein Windrad in einem Waldgebiet bei Lübben. In der Region rund um Beelitz ist der Plan höchst umstritten, Windräder in einem Wald in der Reesdorfer Heide aufzustellen. Quelle: dpa