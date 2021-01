Beelitz

Auf dem Beelitzer Gelände, auf dem die niederländische Firma Struik Foods bis Ende 2019 Dosensuppen hergestellt hat, soll ein neues Wohngebiet entstehen. Das 2,7 Hektar große Areal an der Clara-Zetkin-Straße hat die Unternehmensgruppe Schielicke Bau erworben. „Geplant ist ein Wohngebiet mit Mehrfamilienhäusern und viel Grün, das sich gut in seine Umgebung einpasst“, hieß es am Donnerstag aus dem Beelitzer Unternehmen. Das Projekt stehe aber noch ganz am Anfang, eine genaue Planung und ein Zeitplan liegen noch nicht vor.

Die Verantwortung für das Gelände bleibt in Beelitz

„Ich bin sehr erleichtert, dass die Verantwortung für das Gelände in Beelitz bleibt. Mit der Firma Schielicke wird das Areal nicht zur Brache, sondern – auch im Interesse der Stadt – entwickelt“, wird Bürgermeister Bernhard Knuth auf der Homepage der Stadt zitiert. Für Beelitz liege in dem Vorhaben ein enormes Potenzial, einerseits dringend benötigten Wohnraum zu schaffen und andererseits auch klare Strukturen inmitten der Kernstadt zu erhalten.

Stadtverordnete begrüßen den Kauf

Auch unter Stadtverordneten trifft die Nachricht auf Wohlwollen. „Wir begrüßen es sehr, dass ein örtliches Unternehmen das Gelände gekauft hat, das in Beelitz verankert ist, und nicht irgendeine Fondsgesellschaft, der die Interessen der Stadt egal sind“, sagte Simone Spahn, Vorsitzende der Fraktion UKB/ CDU. Bei den Verhandlungen soll sich auch eine Treuhandfonds-Gesellschaft für das Firmengelände, das Struik Foods gehörte, interessiert haben. „Mit Unterstützung aus dem Rathaus und der bisherigen Standortleitung ist es nun aber gelungen, dass ein Beelitzer Unternehmen den Zuschlag erhalten hat“, informierte die Stadt.

„Als Beelitzer Traditionsunternehmen liegt uns die nachhaltige und attraktive Entwicklung unserer schönen Stadt sehr am Herzen und wir sind überzeugt, dass wir genau an diesem Standort einen großen Beitrag dazu leisten können“, sagte Benjamin Schielicke, Geschäftsführer der Schielicke Bau Hoch-, Tief- und Ingenieurbau GmbH.

Wunsch nach Wohnungen mit bezahlbaren Mieten

„Wir finden es super, wenn auf dem Areal neuer Wohnraum entsteht. Wir wünschen uns, dass dort aber auch alternative Wohnformen wie Mehrgenerationenhäuser und genossenschaftlicher Wohnungsbau möglich sind“, so Elke Seidel, Vorsitzende der Fraktion Grüne/ FDP. Und GfB-SPD-Fraktionschef Tilo Köhn verbindet mit der Nachricht die Erwartung, „dass dort auch Wohnraum mit bezahlbaren Mieten entsteht“. Ein zeitaufwendiges Bebauungsplanverfahren für das Projekt ist nicht notwendig, weil das Gelände sich im Innenbereich befindet, hieß es.

Die alten Werkshallen müssen abgerissen werden

Bevor neue Wohnungen entstehen, müssen die alten Werkshallen abgerissen werden. Das Areal ist ein traditionsreicher Industrie-Standort, auf dem bis Ende 2019 täglich bis zu 120 000 Dosensuppen hergestellt wurden. Der niederländische Lebensmittelhersteller Struik Foods hatte das Werk 2004 übernommen und 15 Jahre danach die Produktion eingestellt. Das Werk in Beelitz zu schließen, war eine Konzernentscheidung in den Niederlanden. Die Produktion sollte konzentriert werden, um Kosten zu sparen. Der Beelitzer Standort blieb auf der Strecke, obwohl die Betriebsergebnisse positiv gewesen sein sollen.

Von Beelitz aus wurden Edeka , Norma und Aldi mit Suppen beliefert

Zu DDR-Zeiten wurde in Beelitz Babynahrung in Gläsern hergestellt und die ganze Republik damit versorgt. Der Betrieb hieß damals Bekina – eine Abkürzung, die für Beelitzer Kindernahrung stand. Nach der Wende und der Privatisierung gab es mehrere Eigentümerwechsel, bis 2004 Struik Foods einstieg. Von Beelitz aus wurden die Marktführer Edeka, Norma, Aldi Nord und Süd mit Linsen- und Erbsensuppen oder mit dem Wirsing- und Frühlingseintopf beliefert. Ins Sortiment schaffte es auch die Beelitzer Spargelsuppe, die um 2014 erstmals in Dosen auf den Markt kam.

Bekina, Numico und Struik Foods Als Struik Foods im Jahr 2004 das Beelitzer Bekina-Werk übernahm, wurde das Unternehmen aus den Niederlanden als Retter gefeiert. Der Betrieb gehörte vorher der Numico-Gruppe. Sie hatte 2003 angekündigt, den Produktionsstandort in der Spargelstadt mit den damals 85 Mitarbeitern schließen zu wollen. Struik Foods investierte nach der Übernahme sogar in eine neue Produktionsanlage. In guten Zeiten wurde in einem Zweischichtsystem gearbeitet. Firmengründer Hans Struik wurde für sein Engagement in Beelitz 2010 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Den Beelitzer Betrieb verließen bis zu 120 000 Dosensuppen täglich. Im Jahr wurden etwa 30 Millionen Dosen abgefüllt, weiß Karin Höpfner, langjährige Geschäftsführerin des Betriebes, dem sie seit 1969 angehörte.

Von Jens Steglich