Beelitz-Heilstätten/Ahrweiler

Der Swistbach in Vettelhoven (Rheinland-Pfalz) ist in normalen Zeiten ein leise vor sich hin plätscherndes Bächlein. „Unsere Kinder haben in dem Bach gespielt. Im Sommer ging ihnen das Wasser nicht einmal bis zu den Knien“, erzählt Irene Krause. Der kleine Fluss ist in der Nacht zum 15. Juli nach sintflutartigen Regenfällen in einer unfassbaren Geschwindigkeit zum reißenden Strom geworden und hat vieles mitgerissen und überflutet, was bislang sicher schien. Noch schlimmer hat es andere Orte in ihrer früheren Heimatregion Ahrweiler getroffen, die direkt an der Ahr liegen. „Das Ahrtal“, sagt sie, „war ein Paradies, das zerstört wurde.“

117 Menschen verloren ihr Leben

Bis zum 15. Juli 2001 hat Irene Krause mit ihrer Familie in der Region Ahrweiler gelebt, an dem Tag sind sie nach Beelitz-Heilstätten umgezogen. Genau 20 Jahre später, am 15. Juli 2021, wird das Ausmaß der Flutkatastrophe sichtbar, liegen viele Orte im Landkreis Ahrweiler in Trümmern. 117 Menschen, so bisherige Zahlen, haben in der Region ihr Leben verloren.

Die Bilder waren ein Schock

„Die ersten Bilder waren ein Schock. Ich schlafe seitdem nicht mehr gut“, sagt sie. Nach dem Schock kam das Bedürfnis, zu helfen. Sie will Menschen, die in ihrer alten Heimat in Not sind, auf ihre ganz eigene Weise unterstützen. „Ich biete vom 20. bis 26. Juli jeden Tag ab 15 Uhr Führungen in Beelitz-Heilstätten an. Die Erlöse stelle ich Menschen, die ich kenne und die es dringend brauchen, zur Verfügung“, sagt Irene Krause, die sich nach dem Umzug in der neuen Heimat als Gästeführerin von Beelitz-Heilstätten einen Namen gemacht hat. „Ich will irgendwie helfen. Die Führungen sind das, was ich kann“, sagt sie und fügt hinzu: „Wer mehr spenden will als den Obolus für die Führungen, kann das gerne tun.“

Das Gelände am früheren Männersanatorium, über das sie führt, hat derzeit Studio Babelsberg angemietet, um geplante Filmaufnahmen vorzubereiten. „Ich darf trotzdem bis 26. Juli Führungen anbieten“, erzählt sie. Treffpunkt für die „Mottenausflüge für Flutopfer“, wie sie die Solidaritätsaktion nennt, ist ab heute täglich jeweils 15 Uhr der Parkplatz am Bahnhof von Beelitz-Heilstätten.

Ihr Mann fuhr in die Krisenregion

Ihr Mann ist am Samstag in die Katastrophenregion aufgebrochen, um zu helfen. „Wir haben vorher herumtelefoniert, ob es noch Gebäudetrockner gibt. Nirgendwo gab es noch welche.“ Die Gästeführerin von Heilstätten rief dann bei der KW Development an, ob auf der Baustelle ein Gebäudetrockner zu bekommen ist. Das Unternehmen baut gerade das neue, künftige Ortszentrum von Beelitz-Heilstätten. „Es dauerte nicht lange und es kam der Rückruf vom Bauleiter, dass wir einen Gebäudetrockner abholen können“, erzählt sie. Der Trockner wurde gleich auf den Anhänger geladen, genauso wie Pumpen, Stromaggregate und viele Flaschen Wasser, die Krauses beim Beelitzer Lidl für die Flutopfer in der alten Heimat gekauft haben.

Gebäudetrockner ist bei Freundin im Einsatz

Der Gebäudetrockner ist jetzt bei einer Freundin im Einsatz, deren Haus überflutet worden war. Ihr Mann ist für den Hilfseinsatz bei der jüngsten Tochter untergekommen, die mit ihrer Familie in dem Haus lebt, in dem Krauses bis zum Umzug 2001 wohnten. „Es liegt etwas oberhalb des Swistbaches und ist verschont geblieben“, sagt Irene Krause.

Tochter nahm älteres Ehepaar auf

Ihre Tochter hat ein älteres Ehepaar, das alles verloren hat, zu sich nach Hause geholt. Das Wohnhaus der beiden über 80-Jährigen ist nicht bewohnbar. „Sie haben gar nichts mehr, auch wichtige Unterlagen und Ausweise sind im Schutt begraben. Sie haben auch keine Erinnerungsfotos, keine Kinderbilder mehr“, berichtet Irene Krause. Der Mann des älteren Ehepaars ist Diabetiker, braucht Medikamente und hat keine Krankenversicherungskarte mehr, sagt sie. Ihre Tochter hat ihm die Medikamente gekauft.

Die Menschen zeigen Solidarität

„Die Menschen sind hilfsbereit. Selbst Leute, die verfeindet waren, helfen sich jetzt. Das ist das Positive, dass die Leute Solidarität zeigen“, sagt Irene Krause. „Ich bin auch stolz auf meine Kinder, dass sie so mithelfen“, fügt sie hinzu.

Das Hochwasser hat in Bad Neuenahr-Ahrweiler schwere Verwüstungen angerichtet. Dieses Haus eines älteren Ehepaars ist nicht mehr bewohnbar. Irene Krauses Tochter hat das Paar vorübergehend bei sich einquartiert. Quelle: >

Das Ausmaß der Hochwasser-Katastrophe nennt sie unfassbar. „Die ganze Ahr hat keine intakte Brücke mehr. Durch die Brücken sind Gasleitungen gegangen, die zerstört wurden.“ Und: „Bad Neuennahr-Ahrweiler, wo unsere Kinder zur Schule gegangen sind, hat eine herrliche Altstadt, die zerstört ist. Die Autos, die in den Straßen standen, sind herumgewirbelt worden.“

Auch die Straßen sind kaputt

Ihr Mann wollte auch zu einem ehemaligen Arbeitskollegen nach Ahrbrück fahren, eine Ortsgemeinde im Landkreis Ahrweiler. „Aber die Straßen dorthin sind kaputt und er ist telefonisch nicht erreichbar.“

Führungen für die Flutopfer Irene Krause lebt seit Juli 2001 in Beelitz-Heilstätten und hat sich als Gästeführerin einen Namen gemacht. Die „Mottenausflüge für die Flutopfer“ starten am Dienstag um 15 Uhr und werden bis einschließlich 26. Juli täglich angeboten. Treffpunkt ist auf dem Parkplatz am Bahnhof in Beelitz-Heilstätten. Besucher werden unter anderem durch das ehemalige Männersanatorium geführt, deshalb sollten Masken für Innenräume mitgebracht werden. Anmeldung unter Tel. 033204/61262 (mit Anrufbeantworter).

Am Wochenende packte Richard Krause mit an, um das Haus des älteren Ehepaars von Trümmern und Schlamm zu befreien. „Mein Mann erzählte: Leute, die vorbeikamen, haben spontan gesagt: Wir helfen mit.“

Menschen wurden nachts überrascht

Eine Freundin aus der alten Heimat hat bei der Katastrophe ein Familienmitglied verloren und ihren Arbeitsplatz. „Das Büro, in dem sie arbeitete, gibt es nicht mehr.“ Die Menschen an der Ahr „sind in der Nacht von den Wassermassen überrascht worden. Viele sind in ihren Wohnungen ertrunken“. Von schnellen Schuldzuweisungen nach der Tragödie hält sie wenig. Dass die Wasserpegel in dieser Geschwindigkeit angestiegen sind, „konnte man nicht voraussehen“.

Zu sehen, wie viel Solidarität doch in den Menschen steckt, habe sie gefreut. Ab heute ist Irene Krause in Beelitz-Heilstätten unterwegs, um zu helfen. „Ich kenne Menschen, die es wirklich brauchen. Ihnen werde ich das Geld aus den Führungen in die Hand geben“, sagt sie.

Von Jens Steglich