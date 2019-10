Beelitz

Der heutige Kreis Potsdam-Mittelmark war von Beginn der DDR an, nicht zuletzt wegen seiner Nähe zu Westberlin, eines der Zentren der DDR-Opposition. Grund genug für die Friedrich-Ebert-Stiftung, sie zum 30. Jahrestag der friedlichen Revolution nochmals zu beleuchten und zu würdigen.

Während der „ Untersuchungsausschuss Freiheitlicher Juristen der Sowjetzone“ schon im Oktober 1949 vom streitbaren Belziger Rechtsanwalt Horst Erdmann gegründet wurde, sammelte der oppositionelle Gerd Poppe ab 1965 weitere Mitstreiter bei seiner Arbeit im Halbleiterwerk Stahnsdorf. In Beelitz verteilte die Gruppe „ Rudau“ Flugblätter.

Lehrer aus Kleinmachnow protestierten im September 1968 gegen den Einmarsch von Truppen des Warschauer Pakts in die CSSR. Auch beim Baumblütenfest in Werder/ Havel kam es schon in den 1970er Jahren gelegentlich zu politischen Unmutsäußerungen.

Unabhängige Gewerkschaft in Teltow

In den 1980er Jahren lebte einer der Vordenker der DDR-Opposition, Joachim Garstecki, in Teltow, wo Mitarbeiter des VEB Geräte- und Reglerwerk „ Wilhelm Pieck“ Mitte Oktober 1989 die erste unabhängige Gewerkschaft der DDR bildeten.

Auf diese und weitere Ereignisse wird der Historiker Christoph Wunnicke in einem Vortrag eingehen. Im Anschluss berichtet der ehemalige Defa-Regisseur Konrad Weiß über seine oft widerständige Tätigkeit in dieser Zeit und lädt zur Diskussion ein. Interessierte sind am Donnerstag, 18.30 bis 20.30 Uhr, im Robert-Tiedemann-Haus in Beelitz willkommen.

Von René Gaffron