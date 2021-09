Beelitz

In einem Wald bei Buchholz ist am Donnerstagnachmittag ein Waldbrand ausgebrochen. Wie die Feuerwehrleitstelle in Brandenburg (Havel) bestätigte, war ein Baum auf eine Stromleitung gestürzt und löste damit aller Wahrscheinlichkeit nach den Brand aus, der sich am Waldboden auf einer Fläche von etwa 800 bis 1000 Quadratmeter ausbreitete.

Gefahr eines Stromschlages

Mehrere Feuerwehren der Region rückten aus, um das Feuer des Beelitzer Ortsteiles zu löschen. Die Löscharbeiten erwiesen sich allerdings als schwierig, weil die Gefahr eines Stromschlages bestand. „Die Kameraden haben das Feuer zunächst eingekesselt und so eine Ausbreitung verhindert“, hieß es in der Leitstelle.

Es brannte der Waldboden. Nach etwa zwei Stunden war der Einsatz beendet. Quelle: Julian Stähle

Der Strom musste erst einmal abgestellt werden, um das Feuer auch direkt am Brandherd bekämpfen zu können. Auch Mitarbeiter des Stromversorgers waren vor Ort, um die Leitungen zu erden und den Reststrom abzuleiten.

Etwa 30 Feuerwehrleute waren im Einsatz

Der Waldbrand war nach etwa zwei Stunden gelöscht. Anwohner hatten eine starke Rauchentwicklung beobachtet und die Leitstelle kurz nach 15 Uhr alarmiert. Am Brandort waren die Feuerwehren aus Beelitz, Buchholz, Wittbrietzen, Salzbrunn und Treuenbrietzen im Einsatz. Insgesamt etwa 30 Feuerwehrleute bekämpften das Feuer. Mitarbeiter des Stromversorgers beseitigten den Baum, der den Brand wohl ausgelöst hat. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Von Julian Stähle, Jens Steglich