Beelitz-Heilstätten

„Die Location macht einen gruseligen Eindruck, ich versuche aber, mich nicht zu sehr davon beeinflussen zu lassen“, sagt Ashley (23) heute Abend auf ProSieben in „Germany’s Next Topmodel“. Sie ist eines von elf Mädchen, die um einen der heiß begehrten Plätze in den Top Ten in der Show kämpfen – das Fotoshooting dazu wurde in Beelitz-Heilstätten gedreht.

Ein bisschen Grusel-Atmosphäre

„Sowas gucke ich mir gerne im Fernsehen an, aber selbst da zu sein – ob das jetzt sein muss, weiß ich nicht“, kommentiert Yasmin (19). Ihre Konkurrentin Ana (20) erkennt das Potenzial des Ortes: „Die Location ist unfassbar interessant mit sehr viel Geschichte. Gleichzeitig auch gruslig. Vor Ort ist ein schmaler Grat von Faszination und Angst. Die Location ist sehr ruhig, doch fordert uns heraus, neben Angst und Kälte präzise und ausdrucksstarke Posen zu bieten. Das heutige Motto: In der Ruhe liegt die Kraft!“ Und Liliana (21): „Ich dachte: Was kommt jetzt? Geister? Hexen?“

Heidi Klum und Kristian Schuller, der Fotograf der Folge. Quelle: Richard Hübner

Keine Geister, und auch die Geschichte, die Heidi Klum um den Drehort strickt, ist ganz klar im Diesseits angelegt: Das Model spielt vor, mit seinem Makler zu telefonieren, der nach vielen, vielen erfolglosen Immobilien-Vorschlägen „endlich mal was Passendes gefunden“ hat. Während sie durch die zerstörten Flure promeniert, schwärmt sie: „Es ist aber auch so schön hier!“ Zum Starfotografen dieser Folge, Kristian Schuller, sagt sie: „Du, wenn’s nicht regnet, ist es toll.“ Dass es kalt ist, störe nicht weiter, man könne sich ja warm anziehen.

Der Frauenpavillon A4 Beelitz-Heilstätten. Quelle: privat

Dreharbeiten für Folge 11 schon im Dezember

Denn gedreht wurde an einem kalten Dezembertag des Vorjahres im sogenannten A4-Gebäude im Gelände des Baumkronenpfades. Hier waren Anfang des 20. Jahrhunderts bis zu 80 Frauen mit Tuberkulose in Zwei-, Drei- und Vierbettzimmern untergebracht. 1902 fertiggestellt, war das Gebäude für die damalige Zeit sehr aufwändig in Ausstattung und Gestaltung, bedenkt man, dass zeitgleich etwa in der Charité noch deutlich größere Schlafsäle mit Dutzenden von Betten üblich waren. Als Architekt zeichnete für die Klinik Heino Schmieden verantwortlich, der mit Martin Gropius zusammenarbeitete. Während der Sowjetzeit soll hier ein Magazin untergebracht gewesen sein, auch DDR-Bürger durften hier einkaufen, heißt es.

Drehort war der Speisesaal des Frauenpavillons A4 in Beelitz-Heilstätten auf dem Gelände des Braumkronenpfades. Quelle: privat

Kritik am Outfit

Heute ist das Haus von Dachschäden und Vandalismus geprägt, auch Heidi Klums Nachwuchsmodels und der Fotograf dieser Folge, Kristian Schuller, bewegen sich im Speisesaal des Hauses zwischen Schutt und Graffitis. Mit den Outfits lässt es sich nicht gut posen, nicht alle Kandidatinnen können sich sofort damit anfreunden, eine meint beim Blick auf die Kleider: „Die Klamotten sehen aus, als wären sie schon hier gewesen“, eine andere vermutet – wohl auch aufgrund des Ortes – gar ein Gruselshooting statt des Art-Shootings, das es dann wird.

Liliana beim Fotoshooting. Quelle: Richard Hübner

Denn sozusagen als Kontrast bekommen die elf Mädchen große Schmetterlinge aus Stoff als Accessoires an Kleider und Körper befestigt. Heidi Klum: „Meine Mädchen müssen mit minimalistischen Posen, aber umso stärkerer Ausstrahlung überzeugen und dürfen sich nicht von der gruseligen und ziemlich kühlen Location aus der Fassung bringen lassen.“

Lesen Sie auch:

>>> Babylon Berlin: Dreharbeiten für neue Staffel in Stahnsdorf

>>> Fake News und Intrigen auf dem Stahnsdorfer Dorfplatz

>>> „Dark“-Fans aus der ganzen Welt stürmen Stahnsdorfer Südwestkirchhof

>>> Villa in Kleinmachnow wird zur Kulisse für Hollywood-Streifen von Tom Clancy

Doch nicht alle Models kommen mit ihren Outfits und den Anweisungen klar, und so gibt es auch in Beelitz-Heilstätten wie immer Zickereien, Ausstiegs-Überlegungen und alles, was sonst noch zu einer GNTM-Folge dazugehört.

Ashley bekommt Schmetterline für das Shooting angeheftet. Quelle: Richard Hübner

Mordgeschichte: Sexspiele und ein totes Model

Eine ist sichtlich glücklich über den Drehort: Alex (23). „Ich freue mich total, dass wir in Beelitz-Heilstätten sind, das ist ein interessanter Ort mit ganz viel Geschichte“, sagt sie und erzählt den anderen wohl wiederholt Gruseliges. Ana findet das mäßig lustig: „Ich glaube an Gott und daher auch an negative Sachen – deshalb ist mir jetzt schon etwas mulmig.“ Ein anderes Mädchen bekreuzigt sich: „Meine Oma beschützt mich.“ Auch Heidi Klum bekommt von Alex beim Shooting zu hören, dass hier einmal ein Model umgebracht wurde, mit einer Axt, wenn sie sich richtig erinnert.

Elisa beim Fotoshooting. Quelle: Richard Hübner

Tut sie nicht, und genau hier war es auch nicht, aber ein Teil der Geschichte stimmt doch: Im Juli 2008 trafen sich Michael F. aus Mainz und die 20-jährige Anja P. aus Zossen (Teltow-Fläming) für ein Fotoshooting in der ehemaligen Lungenheilanstalt. Danach gab er an, die junge Frau sei währenddessen abgestürzt und dabei ums Leben gekommen, bei der Verhandlung hieß es jedoch, er habe sie bei anschließenden „speziellen Sexpraktiken“ in einer Ferienwohnung erwürgt.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Als Heidi Klum das – vor der Kamera – am Handy nachliest, ruft sie gleich ihren Makler an: „Was ich heute hier gehört habe! Hier soll es spuken! Das haben Sie mir überhaupt nicht erzählt, das geht überhaupt nicht!“ – Und sie beschließt: „Das wird sofort wieder verkauft!“

Von Konstanze Kobel-Höller