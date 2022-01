Beelitz-Heilstätten

Am Flughafen Schönhagen ist Gastronom Christoph Wulff bereits mit einem Restaurant im Tower Gastgeber. Nun eröffnete der Brandenburger sein zweites Gasthaus ausgerechnet in einem Bahnhofsgebäude: Im Harveys im Bahnhof Beelitz-Heilstätten trifft seit Mitte Januar moderne deutsche Küche ohne abgedrehte Preise auf gehobene Wohnzimmer-Gemütlichkeit, erklärte der glückliche neue Restaurant-Betreiber der MAZ in diesen Tagen.

Anfrage aus dem durchfahrenden Zug in Beelitz

Die Gäste warten hier allerdings nur selten tatsächlich auf den Zug. Auch wenn die ersten Anfragen per Mail aus dem vorbeifahrenden Regionalzug RE7 abgeschickt wurden, wie Christoph Wulff amüsiert erzählt. „Wir sitzen im Zug und haben gerade Licht im Bahnhof gesehen, tut sich was bei Ihnen? fragten zwei Frauen nach. Ja, das Harveys heißt seine Gäste vom Brunch über Mittagstisch und selbst gebackenen Kuchen bis zum mehrgängigen Menü und einem Drink an der Bar von 11 bis 23 Uhr willkommen – außer dienstags und mittwochs.

Postkarte vom Bahnhof Beelitz-Heilstätten um 1930. . Quelle: Sammlung Günther Klebes

Alle telefonischen Anfragen nimmt der Chef von derzeit neun Mitarbeitern gut gelaunt persönlich entgegen. Der Grund: „Ich freue mich so sehr, dass wir eröffnet haben. In diesen schwierigen Zeiten ist es doch gerade wichtig, einen Ort zu haben, an dem man sich mit Freunden treffen kann.“

Dass er einmal in einem Bahnhof Gäste empfangen wird, damit hat der Heilstätter, der mit seiner Frau seit zwei Jahren im D-Quadranten lebt, nicht gerechnet. „Hier in Beelitz entsteht ein neues Viertel, das mich an die Hamburger Hafencity erinnert, nur kleiner“, findet der Neu-Beelitzer, und sein neues Restaurant entsteht an diesem Ort zu diesem aufregenden Zeitpunkt.

In einem Monat hofft der dem Reisen nahestehende Wirt, täglich an sieben Tagen in der Woche durchgehend warme Küche und wechselnde Tageskarten anbieten zu können. Für die hundert Plätze im Sommergarten suche er weiterhin Mitarbeiter und freue sich ab April auf viele Gäste, die per Bahn zur Laga bis vor seine Haustür anreisen und vor oder nach dem Umstieg in den Shuttle-Bus noch einkehren werden. „Noch sind das weit entfernt anmutende Träume, denn aktuell läuft das Geschäft eher aufwendig und schlecht berechenbar.“

Im Lokal in Beelitz-Heilstätten gilt 2G+

Täglich studiert der geübte Gastgeber in diesen Tagen nicht nur die neuesten Corona-Verordnungen, sondern an der Tür kontrolliert er auch selbst den 2G-Plus-Status seiner Gäste. „Das macht zwar keinen Spaß, dafür kann ich aber auch alle 75 Plätze vergeben.“

Die familiäre Willkommens-Stimmung bringt der Profi-Gastgeber auch aus Schönhagen mit. „Im Cockpit duzen sich alle, das lockert auf, deswegen duzt das Harvey-Team auch alle, die es mögen.“ Reservierungen sind allerdings empfehlenswert. Sonntags steht Brunch von 10 bis 15 Uhr auf dem Programm. Junge Familien, die zum Spazierengehen vorbeischauen, weil sie die Baufortschritte ihres neuen Zuhauses beobachten wollen, kehren dann im Bahnhof genauso ein wie die „alten“ Heilstätter, sagt Christoph Wulf.

Von Gesine Michalsky