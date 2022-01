Beelitz

Schnitzel mit Spargel, Hefeklöße mit Heidelbeersoße, Gänsebraten und Kürbissuppe: Hinter den Kulissen der Landesgartenschau in Beelitz 2022 werden nicht nur Blumenzwiebeln gesteckt und neue Areale erschlossen, sondern auch Menüs zusammengestellt. Die werden auf dem Spargel- und Erlebnishof in Klaistow geplant, denn als Hauptcaterer bedient der Landwirtschaftsbetrieb der Familien Buschmann und Winkelmann fünf Gastronomie-Standorte, die auf dem 15 Hektar großen Laga-Gelände verteilt liegen. Um diese Aufgabe neben dem laufenden Betrieb in Klaistow stemmen zu können, baut der neue Geschäftsführer Timm Kleist gerade quasi einen neuen Standort auf.

Spargel, Heidelbeere, Kürbis

Rund 40 Arbeitsplätze werden entstehen, die allerdings noch vergeben werden müssen. „Wir suchen Personal von Köchen, Servicekräften, Küchenhilfen, Verkaufspersonal bis hin zu Aushilfen“, sagt Timm Kleist. Auch Studenten und Rentner sind als Bewerber gern gesehen. „Wir hoffen, dass wir so viele Leute wie möglich aus der Region finden und dass wir sie auch nach der Laga halten können“, so der ehemalige Restaurantleiter.

Neben Speisen, die durchgehend an allen 201 Tagen Gartenschau auf den Menütafeln zu finden sein werden, gibt es auch wechselende Angebote. „Die Grundidee basiert auf Saisonalität und Regionalität“, sagt Timm Kleist. Die Gerichte werden an das System des Spargelhofs angepasst. Das heißt, dass auf den Speisekarten für die Laga die drei großen Klaistower Themen Spargel, Heidelbeere und Kürbis zu finden sein werden. Zum Ende der Laga-Zeit in Beelitz sollen auch Gans und Ente auf den Teller kommen.

Schon 2020 öffnete der Spargelhof Klaistow einen Drive-In für Spargel. Quelle: Friedrich Bungert

Auf die Fahne hat sich der Hauptcaterer geschrieben, möglichst viel selbst herzustellen und Produkte aus der Region zu verarbeiten, womit sich die Gastronomie deutlich von den üblichen Angeboten auf Gartenschauen unterscheiden wird. „Wir werden neben der intensiven Zusammenarbeit mit unserem Hauptfleischlieferanten Joppe auch damit anfangen, selbst Fleisch aus bäuerlicher Haltung herzustellen“, kündigt Timm Kleist an.

Los geht es kulinarisch zu Beginn der Laga am 14. April mit dem Aushängeschild der Stadt Beelitz: dem Spargel. Was am Ende tatsächlich auf den Speisekarten stehen wird, daran wird aktuell noch gefeilt. Anvisiert sind die Klassiker aus der Hofküche: Spargel mit Kartoffeln, mit Rührei, mit Fercher Bauernschinken oder mit Schnitzel.

Neu aufgestellt im Barbecue-Bereich

Das soll es nach derzeitiger Planung beim größten Gastrostandort auf dem Laga-Gelände geben, der sich auf dem Festspielareal befindet. Neben den Klassikern sei aber auch Kreatives geplant, zum Beispiel gebratene Spargelstückchen in Bärlauch-Hollandaise. In diesem zentralen Restaurant soll es saisonale Karten geben, aber auch klassische Speisen, die über die ganze Zeit angeboten werden. Innen und außen hat dieser Standort Platz für weit über 500 Gäste.

Einen kleinen Vorgeschmack auf die Leckereien hat der Spargelhof bei der Feier zu 201 Tage bis zur Laga präsentiert. Quelle: Stadt Beelitz/Thomas Lähns

Die zweitgrößte Location ist das „Grillgut“ in den Archegärten und stellt gleichzeitig eines der größeren Projekte für den Spargelhof dar. „Wir sind dabei, uns im Barbecue-Bereich neu aufzustellen“, sagt Timm Kleist. Neben normaler Bratwurst gibt es unter anderem Ideen für Pulled Pork, Burger, Steaks und Spargel-Fastfood. Mit Grillspezialitäten wird der Spargelhof außerdem Regionalmarkt an der Stadtpfarrkirche vertreten sein. Im Pavillon zwischen Altstadt-Eingang und der Nieplitz sollen hauptsächlich warme und kalte Getränke sowie Spezialitäten aus der Hofbäckerei wie Kuchen und Snacks serviert werden.

„Sind kein Großcaterer“

In der Remise am Mühlenmuseum, das derzeit noch saniert und für die Laga-Besucher hergerichtet wird, entsteht ein „Mühlencafé“ mit Bistro-Charakter. Auf dem Menü könnten neben alkoholfreien Getränken herzhafte Snacks, aber auch Eis stehen. „Ich kann mir gut vorstellen, dass die Gäste dort aber auch mit einem Glas Wein in der Hand die Atmosphäre genießen wollen“, so Timm Kleist. Zum Anstoßen wird das Angebot auf dem Cocktailschiff an der Nieplitz einladen. Hauptsächlich bereitet der Hof dort alkoholische und alkoholfreie Getränke vor, in denen sich die Saisonalität wiederfinden soll.

„Das Besondere für uns an dem Laga-Projekt ist, dass wir so nah dran sind. Wir können die Herausforderung nur annehmen, wenn wir sie auch leben. Wir sind kein Großcaterer, sondern der Spargelhof. Uns ist es sehr wichtig, dass es den Leuten schmeckt“, erklärt Timm Kleist. Nach Ende der Landesgartenschau wird sich die Gastronomie im mobilen Spektrum bewegen, zum Beispiel mit Foodtrucks oder Ständen bei Veranstaltungen.

Das Cocktailschiff kann für Veranstaltungen gemietet werden. „Wenn im Pavillon etwa Hochzeiten gefeiert werden, kann das Cocktailschiff für einen Sektempfang gebucht werden“, so Laga-Sprecher Enrico Bellin. Der Spargelhof Jakobs übernimmt den Gastrostandort im Innenhof der Alten Posthalterei, der sich nicht direkt auf dem Laga-Gelände befindet.

Von Luise Fröhlich