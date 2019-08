Beelitz

Dieser Sessel ist nicht modern, sagt Frank Schnürpel. „Aber in dieser Umgebung entwickelt er einen besonderen Charme und hat dadurch die Chance, einen neuen Besitzer zu finden.“ Diese Umgebung – das ist ein flaches Haus, in dem der Slogan gilt: weitergeben und weiterleben. Der Beelitzer richtet dort – im Gewerbegebiet Beelitz Süd – gerade das erste Gebrauchtwaren-Kaufhaus in der Region ein.

Zur Galerie Im September eröffnet der aus dem Fernsehen bekannte Profi-Händler Frank Schnürpel ein Mekka für Trödel-Fans.

Ein Kaufhaus, in dem der Besucher sich ein bisschen wie in einem Museum fühlen wird und in dem er für einen Euro Schraubenzieher kaufen kann oder für mehrere tausend Euro ein Gemälde des Künstlers Otto Rodewald, einem Maler der Hamburger Sezession, dessen Werk in der Nazi-Zeit zum Teil vernichtet wurde, weil es unter den kulturlosen Barbaren als „entartete Kunst“ galt.

Frank Schnürpel sammelt die alten und die schönen Dinge ein, bevor sie verloren gehen. Er geht dabei auch in Wohnungen von Menschen, die diese Welt für immer verlassen haben. Er tut das zusammen mit einer Hamburger Firma im Auftrag der Angehörigen, denen die Zeit fehlt, die den Nachlass nicht haben wollen oder die es nicht verkraften, das Haus eines geliebten Menschen zu räumen.

>> Lesen Sie hier:

Diese Schätze gibt es im Beelitzer Gebrauchtwaren-Kaufhaus

„Wir retten viele Dinge vor dem Recycling-Hof, die Menschen noch gut gebrauchen können“, sagt er. Und so kommt es, dass Möbel, Kunst, Porzellan, Werkzeuge, Schmuck und anderes mehr aus einer vergangenen Zeit des Überflusses aus der Hansestadt Hamburg nun in Beelitz landen – im Gebrauchtwaren-Kaufhaus, das am 6. und 7. September öffnen wird.

Faible für Sachen, die eine Geschichte haben

Frank Schnürpel, der auch auf Flohmärkten unterwegs ist, hatte schon immer ein Faible für Sachen, die alt genug sind, um eine Geschichte zu haben. Er arbeitete viele Jahre im Kunsthandel, hatte Galerien und ein Auktionshaus. „Kunst war zunehmend schwerer zu verkaufen als Gebrauchsgegenstände.

Ich habe sozusagen auf die veränderte Marktsituation reagiert“, sagt er. Sein Antrieb ist die Leidenschaft für alte Dinge. Natürlich habe er aber auch ein kaufmännisches Interesse. „Das ganze kostet Geld und muss wirtschaftlich tragfähig sein.“ Für ihn ist das Gebrauchtwaren-Kaufhaus dennoch ein Stück Wertschätzung für Nachlässe, die nicht auf in den Müll gehören.

Lesen Sie dazu auch:

„Jede Wohnungsräumung ist auch eine emotionale Herausforderung. Man wird konfrontiert mit der Lebensgeschichte des Verstorbenen und mit der Trauer der Angehörigen“, sagt Schnürpel. Da ist es ein bisschen Trost, wenn zum Beispiel 40 Ordner mit alten Zeitschriften und Dokumenten eines leidenschaftlichen Sammlers aus Hamburg nicht im Container landen, sondern im Gebrauchtwaren-Kaufhaus in Beelitz, findet er.

Etwa Ausgaben der französischen Zeitschrift „Match“ vom Februar 1940 mit dem Briten Winston Churchill auf dem Cover. Der Sammler dieser Illustrierten war in den 1970er Jahren Besitzer einer Diskothek in Hamburg. „Aus der Zeit stammen hunderte Schallplatten“, erzählt Schnürpel. Die Angehörigen verkauften die Sammlungen an ihn.

Millionen-Erben streiten sich um Konservendosen

In einer Villa an der Hamburger Elbchaussee sah Schnürpel hunderte Schiffsmodelle. „Es war ein beeindruckender Anblick“, sagt er. Im gleichen Haus befand sich die europaweit größte Foto-Technik-Sammlung mit alten Plattenkameras, so Schnürpel. „Die Angehörigen haben sie für mehrere 100 000 Euro in einem Auktionshaus versteigert.“

Wer nach dem Tod eines Menschen ins Spiel kommt, schaut manchmal in Abgründe. „Zwei Cousinen, die Millionen geerbt haben, streiten sich im Keller des Verstorbenen um Konservendosen.“ Ein nicht seltenes Phänomen: Leute kaufen massenhaft Waren und packen sie nicht einmal aus. Schnürpel fand unzählige Stumpfhosen in Originalverpackung oder T-Shirts und Schuhe, die nie getragen wurden. „Wie unnütz viel Besitz ist, stellt man fest, wenn man es tonnenweise wegschleppt“, sagt Schnürpel und fügt hinzu: „Man kann nichts mitnehmen, wenn man von dieser Welt geht.“

In seinem Kaufhaus will er Verweilecken einrichten für Menschen, die Zeit mitbringen – zum Beispiel eine Bibliothek mit tausend Büchern und eine Musikecke mit alten Schallplatten, die man sich unter Kopfhörern anhören kann. Und es wird eine Ecke geben, in der Besucher Hauskonzerte mit Profi-Musikern erleben sollen. Sie werden auf gediegenen Möbeln sitzen, die früher in Hamburger Häusern standen und nun im Beelitzer Gebrauchtwaren-Kaufhaus ihre neue Bestimmung finden.

Von Jens Steglich