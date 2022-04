Elsholz

Im Beelitzer Ortsteil Elsholz wird am Sonntag, dem 24. April, der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft gedacht. Wegen der Corona-Pandemie fand die traditionelle Gedenkveranstaltung 2020 und 2021 nicht statt. Am Sonntag von 10 bis 12 Uhr werden zum Gedenken mit Kranzniederlegung und Gottesdienst unter anderem Vertreter der Kirche, von Bundeswehr und Kriegsgräberfürsorge und Kommunalpolitiker erwartet. Vertreter der Russischen Föderation sind wegen des Angriffskrieges gegen die Ukraine nicht eingeladen.

Leid ist in Europa wieder gegenwärtig

Mitinitiator Marco Albrecht vom Dorfclub Elsholz erinnert daran, dass bei vergangenen Gedenkveranstaltungen immer auch mit Dankbarkeit über den Frieden in Europa geredet werden konnte. Das „Nie wieder!“ sei für viele, die den Zweiten Weltkrieg überlebt hatten, ein Lebensauftrag, ein Auftrag für künftige Generationen gewesen. „Heute, im 21. Jahrhundert und mit Blick auf den fortwährenden Krieg in der Ukraine, wird vielen bewusst, dass Machtpolitik, Gewaltherrschaft und Leid auch in Europa gegenwärtig sind.“

Albrecht verweist auf die Tafel der Elsholzer Kriegsgräberstätte, auf der in großen Lettern geschrieben steht: „Sorgt ihr, die ihr noch im Leben steht, dass Frieden bleibe,... zwischen den Menschen und den Völkern“. „Um dieser Aufforderung des einstigen Bundespräsidenten Theodor Heuss aus dem Jahr 1952 weiter nachzukommen, wird am Sonntag beginnend mit einem Gottesdienst in Elsholz die Gedenkveranstaltung stattfinden“, sagte er.

Viele Opfer bei Kämpfen im April 1945

Erinnert wird unabhängig von ihrer Herkunft vor allem auch an die Opfer der letzten Kriegstage im April 1945, als die „Armee Wenck“ in die Schlacht um Berlin eingriff und in der Region Beelitz noch schwere Kämpfe zwischen deutschen und sowjetischen Verbänden tobten. Orte wie Elsholz, Wittbrietzen oder Reesdorf wechselten mehrmals die Front, als sie zunächst von der Roten Armee eingenommen und dann von den Deutschen noch einmal zurückerobert wurden, bevor sich die „Wenck-Armee“ zur Elbe absetzte. Dort standen damals amerikanische Truppen. Bei den letzten Gefechten in der Region kamen auf beiden Seiten etwa 2000 Soldaten und zahlreiche Zivilisten ums Leben.

„Wer sich erinnert, der vergisst nicht“

„Wer sich erinnert, der vergisst nicht. Wer versteht, der lernt“, so ein Grundanliegen der Initiatoren des Elsholzer Gedenkens, bei dem auch eine Schweigeminute eingelegt und das berühmte Antikriegslied „Sag mir wo die Blumen sind“ zu hören sein wird.

