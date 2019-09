Potsdam-Mittelmark

Wie von vielen Wählern sicher erwartet, ließ SPD-Direktkandidat Günter Baaske auch beim vierten Mal keinen Zweifel an seinem direkten Einzug in den Landtag. Mit 13 509 Stimmen (36,3 Prozent) erzielte er einmal mehr das beste Ergebnis in seinem Wahlkreis. Seine Partei brachte es auf 30,2 Prozent und verlor damit 7,0 Prozent der Wähler im Vergleich zum Wahljahr 2014. 56 368 wahlberechtigte Einwohner aus den Städten Beelitz, Bad Belzig und Treuenbrietzen, den Ämtern Brück und Niemegk sowie aus den Gemeinden Michendorf, Seddiner See und Wiesenburg/Mark waren am Wahlsonntag in die Stimmlokale gerufen worden. Von ihrem Stimmrecht hatten 37 700 Wähler Gebrauch gemacht, darunter 8732 Briefwähler. Die Wahlbeteiligung lag bei 66,9 Prozent.

Noch immer aufgeregt

„Ich hatte zwar schon damit gerechnet, das Rennen um das Direktmandat zu gewinnen. Trotzdem war ich auch beim vierten Mal immer noch aufgeregt“, kommentiert Baaske seinen Wahlerfolg. Zum Abschneiden seiner Partei bei den Landtagswahlen sagte Baaske, die SPD müsse jetzt ihre Hausaufgaben machen und Themen wie die Steuer- oder die Arbeitsmarktpolitik offensiver angehen.

Positiv überrascht

Im Gegensatz zum Politprofi Baaske waren die übrigen Bewerber im Wahlkreis noch relativ unbekannt. AfD-Kandidat Kai (Kristian) Laubach fuhr auf Anhieb mit 6865 Stimmen (18,4 Prozent) das zweitbeste Ergebnis ein. „Ich bin von meinem Ergebnis positiv überrascht, vor allem weil ich erst kurzfristig das Mandat für diesen Wahlkreis übernommen habe“, kommentiert Laubach nach dem vorläufigen Endergebnis sein Abschneiden. Der ursprüngliche Favorit der AfD, Sven Schröder, hatte die Partei verlassen. 5692 Wähler (15,3 Prozent) hätten gern Anja Schmollack von der CDU direkt ins Potsdamer Stadtschloss geschickt und 3127 Stimmen (8,4 Prozent) konnte Claudia Sprengel von den Linken auf sich vereinigen. Der bündnisgrüne Anwärter Andreas Koska verfehlte mit 3986 Stimmen (10,7 Prozent) den direkten Einzug in den Landtag und Winfried Ludwig ( BVB/Freie Wähler) sowie Tim Kehrwieder ( FDP) erreichten mit 2833 Stimmen (7,6 Prozent) beziehungsweise 1205 Stimmen (3,2 Prozent) nicht die ausreichende Anzahl.

Wahlkreis wählt sozialdemokratisch

Bei den Zweitstimmen wählte der Wahlkreis eindeutig sozialdemokratisch. Die SPD kam mit. 11 261 Stimmen auf 30,2 Prozent. Einen starken Zulauf hatte die AfD mit 7320 Stimmen (19,7 Prozent). Die CDU muss sich mit Platz drei begnügen. Sie wurden von 5719 Wählern (15,4 Prozent) angekreuzt. Für die grüne Politik entscheiden sich 4437 Wähler (11,9 Prozent) und 2023 Wähler (5,4 Prozent) wollen die Freien Wähler im Landtag vertreten sehen. Die FDP erreichte 1572 Stimmen (4,2 Prozent).

Von Heinz Helwig