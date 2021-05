Beelitz-Heilstätten

Für das neue Wohnquartier in Beelitz-Heilstätten entsteht ein großer Bildungscampus und betreiben wird ihn ein freier Träger aus Potsdam – die Kinderwelt gGmbH. Der Nachwuchs im boomenden Beelitz-Heilstätten bekommt eine Grundschule, einen Hort und eine Kita. Den Campus mit integrierter Schwimmschule, Turnhalle und Außensportanlagen baut das Unternehmen KW-Development (KWD) vom Potsdamer Immobilienentwickler Jan Kretzschmar rund um das frühere Heizkraftwerk, die Kinderwelt gGmbH mietet und betreibt ihn.

Grundschule soll 2022/2023 eröffnen

Wie der gemeinnützige Kinder- und Jugendhilfeträger mitteilte, wird die Grundschule zum Schuljahr 2022/2023 eröffnet. Der künftige Campus-Betreiber geht davon aus, dass durch den zu erwartenden Zuzug junger Familien in das neue Quartier, das in Bahnhofsnähe entsteht, auch die freie Schule schnell wachsen wird. Geplant ist sie als drei- bis vierzügige Ganztagsschule, die für Kapazitäten von bis zu 600 Schülern gebaut und eine eigene Schulküche haben wird.

Schule startet zunächst im früheren Männersanatorium

„Bis zur Fertigstellung des neuen Schulgebäudes startet sie zweizügig in einem der schönen, alten Bestandsgebäude, dem ehemaligen Männersanatorium“, sagte Tuulia Faber, Sprecherin der Kinderwelt gGmbH. „Der eindrucksvolle Backsteinbau wird derzeit grundsaniert und ist mit seiner großzügigen Mehrzweckhalle eine optimale Übergangslösung für die ersten zwei Schuljahre“, so Faber.

Reggio-Pädagogik bildet Grundlage fürs Schulkonzept

Sie spricht von der ersten Reggio-Grundschule Deutschlands, die in Beelitz-Heilstätten entstehen wird. Die Reggio-Pädagogik bildet die Grundlage für das Schulkonzept der freien Schule. „Die Kinder werden hier nicht als ’leere Gefäße’ betrachtet, die mit Wissen gefüllt werden müssen, sondern als Persönlichkeiten, die von den Pädagoginnen und Pädagogen auf ihrem individuellen Bildungsweg begleitet und unterstützt werden. Sie werden ermuntert, ihre Welt selbstgeleitet zu erforschen und erhalten Unterstützung, wo sie sie benötigen“, heißt es in einer Mitteilung des freien Trägers.

Und: „Eigene Ideen zu äußern, sich eine Meinung zu bilden, diese zu vertreten und Kompromisse auszuhandeln, werden als wichtige Schritte zur Entwicklung der eigenen Persönlichkeit gefördert.“

Campus trägt Namen eines Lehrers

Das Konzept wurde in den 1970er Jahren unter Federführung des Lehrers Loris Malaguzzi in der italienischen Stadt Reggio Emilia entwickelt. Der Mitbegründer der Reggio-Pädagogik ist Namensgeber für das neue Projekt in Beelitz-Heilstätten. Die Kinder werden in die Loris-Grundschule gehen und auch der ganze Campus auf dem Gelände der ehemaligen Lungenheilanstalt wird nach Loris Malaguzzi benannt.

Es gibt Atelier, Werkstatt und Theaterraum

Der Hort wird einen direkten Anschluss an das Schulgebäude haben, was eine ganztägige Nutzung sämtlicher Materialien von Grundschule und Hort ermögliche, teilte die Kinderwelt gGmbH zudem mit. „Hier entstehen Räume, die in verschiedene Bereiche unterteilt werden, zum Beispiel Bibliothek mit Leseecke, Deutsch-Material und Ruheinsel oder ein Raum mit Brett- und Regelspielen und Bauecke und Mathematik-Material. Weiter gibt es ein Atelier, eine Werkstatt, ein Musikzimmer und einen Theaterraum“, heißt es in der Mitteilung.

Kita soll im Frühjahr 2022 in Betrieb gehen

Die neue Kindertagesstätte in Beelitz-Heilstätten soll im Frühjahr 2022 in Betrieb gehen, sagte Sprecherin Tuula Faber. Die Loris-Kita werden maximal 130 Kinder ab einem Alter von drei Monaten bis zum Schuleintritt besuchen können. Begleitet werden die Jüngsten auf ihren ersten Schritten von bis zu 25 pädagogischen Fach- und Zusatzkräften.

„Wir schaffen beliebten Anlaufpunkt“

„Wir sind stolz, einen so wesentlichen Teil zur Entwicklung dieses historisch bedeutenden Standorts beizutragen. Durch die enge Vernetzung der drei Einrichtungen Kita, Grundschule und Hort sowie die geplante Einbeziehung von Eltern und Großeltern, ortsansässigen Vereinen und lokalen Akteuren, werden wir mit dem Campus einen belebenden und beliebten Anlaufpunkt für die Menschen in Beelitz-Heilstätten schaffen“, sagte Gerald Siegert, Geschäftsführer der Kinderwelt gGmbH.

„Campus wird Bildungsangebot in Beelitz bereichern“

Auch der Beelitzer Bürgermeister Bernhard Knuth (UKB) ist begeistert: „Der neue Campus wird das Bildungsangebot in Beelitz sehr bereichern. Neben den beiden Grundschulen in Trägerschaft der Stadt wird es nun auch eine freie Schule mit einem alternativen und sehr interessanten Konzept geben“, sagte er. Dadurch haben Eltern und Kinder eine Wahlmöglichkeit, so Knuth, der noch hinzufügte: „Ich freue mich auch darüber, dass mit einer weiteren Kita das Betreuungsangebot in der Stadt noch vielfältiger wird und dass unsere kommunalen Tagesstätten auf diese Weise ein wenig entlastet werden. Denn Beelitz wird immer jünger.“

