Beelitz

In der Trebbiner Straße in Beelitz hat die Polizei am Montagmittag einen unter Drogen stehenden Autofahrer erwischt. Die Beamten hatten das Fahrzeug kontrolliert und dabei festgestellt, dass der Fahrer keinen Führerschein dabei hatte.

Newsletter MAZ kompakt Die wichtigsten Nachrichten und Top-Meldungen des Tages aus Brandenburg – täglich gegen 6 Uhr in Ihrem Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein freiwilliger Drogentest ergab, dass der Mann Kokain konsumiert hatte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Von MAZonline