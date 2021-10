Winfried Ludwig trennen fünf Meter vom ersehnten Glasfaseranschluss. Die Kabelverlegung stoppte kurz vor seinem Grundstück. Michael Herstowski erging es ähnlich: „Sie verlegen Glasfasernetz für Leute, die nur am Wochenende da sind, und an Waldgrundstücken, auf denen keiner wohnt“, sagt er.

In der Charlottenburger Straße in Fichtenwalde: Winfried Ludwig (l.) und Michael Herstowski vor der Stelle, an der der Glasfaserausbau stoppte. Herstowskis Grundstück wurde nicht angeschlossen. Quelle: Jens Steglich