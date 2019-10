In Potsdam-Mittelmark droht ein Gewerbeflächenmangel

Kleinmachnow

In den Regionen TKS ( Teltow, Kleinmachnow, Stahnsdorf), Beelitz und Bad Belzig gibt es kaum noch verfügbare Gewerbeflächen, warnt eine Studie, die am Montag von der Industrie- und Handelskammer Potsdam präsentiert wurde. Insgesamt gebe es in 24 Industrie- und Gewerbegebieten des Landkreises noch 91,8 Hektar freie Flächen, doch an neun der Standorte beliefe sich das Angebot auf nur mehr höchstens einen Hektar, so Marco Gaffrey von Georg Consulting, Mitersteller der Studie. So hat etwa Stahnsdorf überhaupt keine Flächen mehr anzubieten, der Europarc in Kleinmachnow nur 3,5 Hektar.

Seit 2009 sind vor allem innerhalb des Berliner Rings und entlang der A9 massiv Gewerbeflächen verkauft worden – am meisten dabei mit 15 Hektar im Techno Park Stahnsdorf. In Werders Havelauen wurden 14,1 Hektar verkauft, Bad Belzigs Gewerbepark Seedoche folgt mit 9,5 Hektar. Kleinmachnows Europarc Dreilinden liegt mit 9,1 Hektar auf Platz vier, Amt Brücks Gewerbegebiet Alt Bork folgt mit 8,8 Hektar. Überraschenderweise habe man es jedoch verpasst, entlang der A2/A10 Gewerbegebiete zu entwickeln, so die Studienersteller, obwohl es sich dabei um die wichtigste Ost-West-Verbindung des Landes handle. Bis 2025 rechnen sie damit, dass 91 bis 94 Hektar an neuen Gewerbeflächen benötigt werden. Das würde zwar auf den ersten Blick mit den zur Verfügung stehenden Grundstücken übereinstimmen, doch zum einen würde sich nicht jedes Grundstück für jedes Unternehmen gleichermaßen eignen, zum anderen sind nicht immer dort Flächen vorhanden, wo sie auch nachgefragt werden.

Der Landkreis sei sehr divers, er umfasse einen Teil des Berliner Umlandes, des Potsdamer Umlandes, das Umland von Brandenburg/Havel sowie einen großen ländlichen Raum im Süden. Generell sei er durch eine sehr gute Infrastruktur charakterisiert, doch wären einige wichtige Kommunen wie etwa Kleinmachnow oder Stahnsdorf nicht ans Bahnnetz angeschlossen, kritisierte Gaffrey. Sowohl hinsichtlich der Bevölkerung als auch des Arbeitsmarktes handelt es sich bei Potsdam-Mittelmarkt um einen wachsenden Landkreis, die Zahlen liegen in den meisten Bereichen besser als im Landes- und Bundesschnitt. Auffällig ist jedoch, dass die verarbeitenden Gewerbe hier recht schwach, die Dienstleistungen dagegen überdurchschnittlich stark vertreten sind – auch hinsichtlich des Produktivitätsniveaus. Die Exportquote im Landkreis ist dabei unterdurchschnittlich.

Der Star unter den Landkreisen Von 2009 bis 2019 wurden im Landkreis 314 Kaufverträge über insgesamt 141,6 Hektar Gewerbebauland abgeschlossen. Nach Kommunen wurde am meisten Gewerbebauland in Amt Brück verkauft (20,1 Hektar), gefolgt von Werder (17,8 Hektar), Kleinmachnow (16,9 Hektar) und Stahnsdorf (15,6 Hektar). 74,3 Prozent der Beschäftigten im Landkreis waren 2018 in Dienstleistungen tätig, 22,5 Prozent in der Industrie, 3,1 Prozent in der Landwirtschaft. Mit einer Arbeitslosigkeit von 3,8 Prozent kann man in Potsdam-Mittelmarkt beinahe von Vollbeschäftigung sprechen. Die Zahl hat sich seit 2008 halbiert. In Brandenburg sind 5,5 Prozent, in Deutschland 4,9 Prozent der Menschen arbeitslos. Der Landkreis weist mit 5,5 Prozent von 2008 bis 2018 ein überdurchschnittliches Bevölkerungswachstum auf.

Mario Tobias, Hauptgeschäftsführer der IHK, möchte in Zukunft größer denken. Die Position des Landkreises als Arbeitsort soll gestärkt werden, sagen die Empfehlungen und Leitlinien der Studie. Eine Ansiedlungsoffensive für das verarbeitende Gewerbe soll gestartet und eine Profilierung der Logistikwirtschaft im Landkreis durchgeführt werden. Konkret wird auch zur Entwicklung eines Gewerbegebietes für Ernährungswirtschaft geraten, da im Landkreis ein hoher Anteil an landwirtschaftlichen Betrieben besteht und die Nähe zu Berlin genutzt werden kann. Als Vorbild wurde dabei der Agro Food Park in Aarhus genannt, in dem auf 100 Hektar neben Forschung und Entwicklung auch industrielle Produktion und Versuchsfelder untergebracht sind, so Achim Georg, Firmenchef von Georg Consulting.

Die Erstellung eines Gewerbeflächenkonzeptes soll durch den Landkreis erfolgen – auch um Standorte zu profilieren, so Gaffrey. Jährlich sollen über ein Monitoring Angebot und Nachfrage im Auge behalten werden. Um nicht von Entwicklungen überrascht zu werden, soll Flächenerwerb strategisch ablaufen – Grundstücke sollen rechtzeitig angekauft und entwickelt werden, damit man nicht auf private Eigentümer angewiesen ist. Bestehende Standorte sollen außerdem aufgewertet werden, etwa indem die Anbindung an den ÖPNV verbessert wird. „Hier besteht ein hoher Optimierungsbedarf, der von den Kommunen angegangen werden muss“, so Gaffrey.

Von Konstanze Kobel-Höller