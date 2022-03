Irritationen beim Bürgerhaus Fichtenwalde ausgeräumt

Fichtenwalde

Der Streit um den Bau des Bürgerhauses ist beigelegt. Fichtenwalder Stadtverordnete hatten sich über ihren Ortsbeirat geärgert – der Bau befinde sich schon im Genehmigungsverfahren, ohne im Ort diskutiert worden zu sein. Der Ortsvorsteher wehrte sich in einem offenen Brief, denn die entsprechende Beiratssitzung fiel Corona-Maßnahmen zum Opfer. Zugleich bekommt Fichtenwalde sein Bürgerzentrum nun schneller als geplant, im Ortszentrum wurden bereits Bäume gefällt, um das Baufeld freizubekommen.

36 Stubben sind noch von den Kiefern übrig, die am Wochenende am Marktplatz in Fichtenwalde gefällt wurden, die Baumaßnahme rückt näher. Nach fünf Jahren Diskussion entsteht in der Ortsmitte ein Bürgerhaus mit Café und Veranstaltungssaal. Damit werde ein großer Wunsch der Bürgerschaft endlich umgesetzt, schrieb Beelitz’ Bürgermeister Bernhard Knuth(UKB) in einer Pressemitteilung der Stadt. Dies sei jedoch überstürzt geschehen und ohne, dass die Fichtenwalder informiert worden wären, kommentierten Kritiker das Vorgehen der Stadtverwaltung. Ein offener Brief des Ortsvorstehers Mario Wagner(CDU) hatte die Beelitzer Stadtverordneten (von denen vier aus Fichtenwalde kommen) in der Februar-Sitzung über die Kritik informiert und eingeladen am kommenden Beirat am 28. März teilzunehmen. Hier wird der Entwurf der Öffentlichkeit präsentiert.

Bodentiefe Fenster und nur ein Stockwerk

Die MAZ hat Ortsvorsteher Mario Wagner besucht, um das neue Bürgerhaus und seine Vorzüge kennenzulernen und um den Ärger zu verstehen, der ihn motivierte, an die Öffentlichkeit zu gehen.

Fichtenwaldes Ortsvorsteher Mario Wagner freut sich über den geplanten neuen Bürgersaal. Quelle: Gesine Michalsky

Das Gebäude wird sich in der Farbgebung und der Bauweise mit bodentiefen Fenstern am Hans-Grade-Haus orientieren. Eingeschossig wird der Bau kein Riegel, der den benachbarten Einfamilienhäusern vor die Nase gesetzt wird. „Das war vielen im Ort wichtig“, erzählt Wagner. Im Sommer lässt sich der 250 Quadratmeter messende Veranstaltungssaal um den Vorplatz erweitern, der bei Sommerfesten und Theateraufführungen ideal mit einbezogen wird, innen lässt sich der Saal bei Bedarf teilen. Daneben entsteht in dem Gebäude ein 85 Quadratmeter großes Café, von dem aus man zukünftig direkt das Treiben in der Ortsmitte beobachten kann. Über ihm wird die Haustechnik untergebracht. So soll das gesamte Haus offen wirken und gleichzeitig barrierefrei zugänglich sein.

Nun sind am 28. März alle Bürger und auch sämtliche Stadtverordneten eingeladen, sich vor Ort ein Bild von dem Projekt zu machen. Die öffentliche Ortbeiratssitzung im Hans-Grade-Haus am Marktplatz könnte also voll werden. Der Ortsvorsteher hofft, dass sich dann Fichtenwalder nicht mehr übergangen fühlen.

Fertigstellung im Herbst 2023 möglich

Entworfen hat es der Fichtenwalder Architekten Benjamin Kasten. Die Genehmigung ist beim Landkreis beantragt. Im Sommer soll es losgehen. Im Herbst 2023 könnte das rund zwei Millionen Euro kostende Projekt übergeben werden. Der Öffentlichkeit vorgestellt wird der Entwurf aber erst jetzt, bedauerte zum Beispiel Tilo Köhn (SPD), ehemaliger Ortsvorsteher und Stadtverordneter. Dem Vorwurf, er wolle so die Diskussion über die gewünschte Größe des Gebäudes wegwischen, widerspricht Wagner energisch: „Der Entwurf ist das Ergebnis der Arbeitsgemeinschaft Bürgerhaus, die 2019 gegründet wurde.“ Vereine wurden befragt, die Kita und die Grundschule, Senioren und auch politische Vereinigungen konnten ihre Meinung kundtun. „Den Bedarf für ein doppelt so großes, zweistöckiges Bürgerhaus haben wir aber nicht festgestellt“, erinnert der Ortsvorsteher. Wagner trat sein Amt erst im Sommer 2021 an. Als Mitglied des Ortsbeirates hat er die Abstimmung gegen einen zweistöckigen „Klotzbau“ miterlebt. Mit dem Ergebnis der Arbeitsgemeinschaft Bürgerhaus hatte der Bürgermeister den Auftrag an den Architekten vergeben.

Die öffentliche Präsentation der Architektur im Ortsbeirat fiel leider den Corona-Maßnahmen zum Opfer. Geplant war diese im September 2021. „In einer Audiositzung hätte es keinen Sinn gemacht, die Arbeit des Architekten zu präsentieren“, sagt der Ortsvorsteher. Und dann musste man so viele Themen nachholen und die jeweils zehntägige Präsentation der Ortsteile auf der Laga vorbereiten. Und nicht zuletzt höre er von den Fichtenwaldern keine Kritik, stattdessen frage man ihn nur, wie lange es noch dauert, bis das Bürgerhaus endlich fertig gebaut ist.

Von Gesine Michalsky