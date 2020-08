Beelitz

In Beelitz wird dieses Jahr kein Weihnachtsmarkt stattfinden. Die Stadt sagt alle Veranstaltungen, die sie selbst organisiert oder auf öffentlichen Flächen der Kommune stattfinden sollten, bis Ende dieses Jahres ab. Beelitz reagiert damit auf die bundesweit wieder ansteigenden Zahlen an Neuinfektionen mit dem Coronavirus.

Betroffen von der Absage ist neben dem Weihnachtsmarkt unter anderem auch der traditionelle Rathaussturm am 11.11., mit dem jedes Jahr der Beelitzer Carneval-Club die närrische Zeit einläutet. Der Sturm des Rathauses, bei dem in Beelitz auch Kanonen zum Einsatz kommen, lockte jedes Jahr zahlreiche Schaulustige an.

Von Jens Steglich