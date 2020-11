Das Schrumpfen des Seddiner Sees ist kein optisches Problem. Trocken liegende Bootsstege sind ein Ausrufezeichen dafür, dass es um mehr geht – etwa um die Frage, ob es in 30 Jahren noch genug Trinkwasser gibt in der Region, in der die Zahl der Menschen wächst, das Grundwasserreservoir aber schrumpft, findet MAZ-Autor Jens Steglich.