Kreis soll neue Schutzzone bekommen – die Gebietsgrenzen sind indes umstritten

Beelitz

Potsdam-Mittelmark soll nach einem jahrelangem Verfahren ein neues Landschaftsschutzgebiet ( LSG) bekommen. Wenn der Kreistag am 27. Februar die entsprechende Verordnung beschließt, erhält die Wittbrietzener Feldflur, die zwischen Beelitz, Elsholz, Wittbrietzen, Lühsdorf, Rieben und Beelitz-Schönefeld liegt, diesen Schutzstatus.

Dass sie den Titel verdient, ist weitgehend unstrittig. Und doch haben nicht wenige kurz vor der Entscheidung im Kreistag Bauchschmerzen und appellieren, die Grenzen des Schutzgebietes anders zu ziehen. Im Konflikt geht es um die Chancen der anliegenden Dörfer, sich weiterzuentwickeln. Die Untere Naturschutzbehörde begründet die Schutzwürdigkeit vor allem mit der überregionalen Bedeutung des Gebietes als „Durchzugs-, Überwinterungs-, Rast- und Nahrungshabitat für zahlreiche Gänse, Schwäne und Kraniche“. Sogar Seeadler sind dort nachgewiesen, auch wenn die streng geschützte Art nicht explizit genannt wird.

„Warum muss das Schutzgebiet bis an die Gartenzäune reichen?“

„Das Schutzziel ist unstrittig“, sagt Wittbrietzens Ortsvorsteherin Simone Spahn (UKB), die sich dennoch fragt: „Warum muss das Schutzgebiet bis an die Gartenzäune heranreichen?“ Damit würden Entwicklungschancen beschränkt. „Wenn es jetzt entschieden wird, glaube ich nicht daran, dass man auf absehbare Zeit für den Bau eines Hauses am Ortsrand eine Befreiung aus dem Landschaftsschutzgebiet zulassen wird“, sagt sie. Die Ortsvorsteherin will Wittbrietzen die Möglichkeit einer „behutsamen Entwicklung“ bewahren. „Ich muss doch auch an die Zukunft des Ortes denken“, sagt sie und ist mit dem Wunsch nicht allein. „So wird es auch in anderen betroffenen Dörfern gesehen.“ Spahn appelliert an den Kreistag: „Wenn die Möglichkeit besteht, sollte man die Chance noch nutzen, einen guten Kompromiss zu finden.“ Sie wirbt dafür, die Natur zu schützen und Entwicklung zu ermöglichen. Wie? Durch eine kleine Pufferzone zwischen Schutzgebiet und Ortsrändern. „Was wir nicht wollen: Dass das Schutzgebiet gekippt wird“, betont sie.

Kommt der Vorstoß nicht sehr spät? „Wir haben schon früher nachgefragt, uns damals aber mit der Antwort zufriedengegeben, es gehe nicht anders“, so Spahn. Den Vorwurf mache sie sich auch selbst, nicht hartnäckig nachgebohrt zu haben. „Die Antwort schien mir damals aber unumstößlich.“ Inzwischen hätten sich die Gegebenheiten verändert, seit es Städter nicht zuletzt wegen hoher Mieten aufs Land zieht. Entgegen früherer Prognosen wachsen Dörfer, wobei Spahn betont: „Wir wollen Dorf bleiben.“

Unterstützung bekommt der Vorstoß von der CDU-Fraktion

Unterstützung bekommt der Vorstoß von der CDU-Fraktion. „Ich bin gegen eine Zersiedelung von Landschaft. Ich würde aus der Erfahrung heraus, wie schwierig es ist, Bauareale aus dem Landschaftsschutz herauszulösen, den Dörfern hier aber Entwicklungsmöglichkeiten zugestehen“, so Jens Schreinicke ( CDU). „Man sollte die Schutzgrenzen etwas von den Dörfern wegziehen. Die Überwinterungs- und Rasthabitate sind nicht in unmittelbarer Dorfnähe gleich hinter Lieschen Müllers Scheune, sondern weiter draußen“, sagt er. Die CDU-Fraktion ist laut Schreinicke noch unentschieden, ob sie die Vorlage ablehnt oder sich enthält. „Mit einer Pufferzone könnten wir den Beschluss zum Schutzgebiet aber mittragen.“ Die Chancen dafür stehen nicht gut. „Die Verordnung kann in ihrem Geltungsbereich nicht verändert werden, ohne erneute Beteiligungsverpflichtungen auszulösen“, so Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert. Sie sei „mit den beteiligten Körperschaften im Konsens erstellt worden, Stadtverwaltungen und Ortsbeiräte wurden intensiv einbezogen“. Bei der Grenzfindung wurden laut Schwinzert zudem Bebauungspläne und auch einige Grundstücke an Dorfrändern aus dem Geltungsbereich herausgenommen.

„ Landschaftsschutzgebiet keine Gewähr mehr gegen Windräder“

Am Anfang des Verfahrens stand übrigens der Plan, mit Ausweisung des Landschaftsschutzgebietes zu verhindern, dass dort, wo Kraniche und Wildgänse rasten, Windräder aufgestellt werden können. Der alte Regionalplan „ Havelland-Fläming 2020“ sah in dem Bereich ein Windeignungsgebiet vor, ist aber durch Gerichtsurteile unwirksam geworden. Der neue Regionalplan-Entwurf sieht dort keine Windräder mehr vor, sagt der Beelitzer Stadtverordnete Winfried Ludwig (GfB). Landschaftsschutzgebiete seien nach jüngsten Gerichtsurteilen „aber keine Gewähr mehr gegen Windräder“. Laut Schreinicke sind in der Wittbrietzener Feldflur aber „tierökologische Abstandskriterien“ ein Ausschlussgrund. „Der Riebener See und Vogelschutzgebiete sind zu nah dran. Schon deshalb dürfen Windräder dort nicht gebaut werden“, sagt er.

Von Jens Steglich